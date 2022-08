Skażenie Odry. Rząd wysyła wojsko

Właściwe służby badają potężne skażenie Odry od kilku dni. W rzece są tysiące śniętych ryb, które wyławia Straż Pożarna, przedstawiciele straży rybackich, stowarzyszeń ekologicznych oraz wolontariuszy".

Szef MON poinformował w dzisiejszym wpisie na Twitterze, że do pomocy zostaną wysłani polscy żołnierze.

"Żołnierze zostaną skierowani w rejon Odry. Terytorialsi i wojska operacyjne będą pomagać w usuwaniu zanieczyszczeń na rzece. Będą także w gotowości do realizacji innych zadań" — napisał minister Błaszczak w mediach społecznościowych.

O zatruciu rzeki portal pisała m.in. gazetalubuska.pl, kiedy fala z mnóstwem śniętych ryb dotarła do województwa lubuskiego. Sprawą zajął się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu i prokuratura. Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku poprzez zanieczyszczenie wód powierzchniowych co spowodowało obniżenie jakości wody oraz zniszczenie w świecie zwierzęcym. Eksperci wskazują, że mamy do czynienia z wielkim zagrożeniem zarówno ekosystemu, jak i życia i zdrowia ludzi.

WIOŚ bada skażenie Odry

Wrocławski inspektorat zajmuje się sprawą śniętych ryb w Odrze od chwili otrzymania pierwszego zgłoszenia pod koniec lipca. Wówczas śnięte ryby zaobserwowano m.in. w okolicach Oławy i Wrocławia. Już wtedy wędkarze i służby wyłowili ich co najmniej kilka ton.

W czwartek WIOŚ we Wrocławiu podał, że w żadnej z próbek pobranych z Odry w województwie dolnośląskim po 1 sierpnia nie stwierdzono obecności mezytylenu. "We wszystkich badanych próbkach zaczynając od dnia 28 lipca mikroskopowa analiza biologiczna wykazała występowanie typowych organizmów dla rzeki Odry" – podał w czwartek WIOŚ.

Wcześniej WIOŚ informował, że "chromatograficzna analiza jakościowa prób pobranych 28.07.2022 r. wykazała z ponad 80-proc. prawdopodobieństwem występowanie we wszystkich trzech badanych próbkach wody obecność pochodnych węglowodorów cyklicznych oraz aromatycznych".

