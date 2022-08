GIOŚ: Podjęto kontrolę stanu Odry w pięciu województwach

"Codziennie odbywają się pobory prób Odry, pod kątem ustalenia obecnego stanu wody. Nasze aktualne wyniki nie stwierdzają obecności substancji toksycznych, w tym mezytylenu, w Odrze. Jednocześnie potwierdzamy podwyższony parametr natlenienia wody. Na polecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Michała Mistrzaka, Odra jest na bieżąco monitorowana za pomocą bezzałogowych statków powietrznych, przez specjalistów z Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ. Ich zadaniem jest rozpoznanie miejsc ewentualnych zrzutów ścieków, mogących być przyczyną zanieczyszczeń, ustalenie miejsc śnięcia ryb i zobrazowanie aktualnego stanu wody w Odrze" – czytamy w komunikacie GIOŚ.

Inspektorat wyjaśnia, że od początku Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska współpracują ze sobą oraz wymieniają się informacjami. "Na podstawie tej współpracy Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu złożył zawiadomienie do Prokuratury we Wrocławiu o możliwości popełnienia przestępstwa. Ma to związek z zabezpieczeniem próbek, które wskazywały prawdopodobieństwo obecności mezytylenu. W celu upewnienia się, Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ szczegółowo bada pobrane próbki. Chcemy jednoznacznie potwierdzić lub wykluczyć obecność tej substancji" – wskazano.

Typowanie miejsc, gdzie doszło do wycieku

"Aktualnie, we współpracy z Wodami Polskimi, podjęto decyzję o typowaniu miejsc, w których mógł nastąpić wyciek zanieczyszczeń do Odry. Współpracujemy i wymieniamy się wiedzą z innymi organami, takimi jak regionalne Inspekcje Weterynaryjne, Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, jak również z Polskim Związkiem Wędkarskim. Wszystkie jednostki otrzymały od nas stosowne pisma w sprawie. Nasze ustalenia są przekazywane do Wojewodów, we wszystkich pięciu województwach, przez które przepływa rzeka Odra. Pobór próbek wód, jak i obserwacje za pomocą dronów, mają miejsce na całej długości rzeki" – informuje GIOŚ.

Czytaj też:

Zatrucie Odry. Ozdoba: Najprawdopodobniej doszło do popełnienia przestępstwa