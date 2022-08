Lasy Państwowe alarmują. Zakazane substancje w obozie ekologów

Według informacji przekazanej Lasom Państwowym przez policję, w obozie ekologicznego Kolektywu Wilczyce funkcjonariusze znaleźli narkotyki w dużych ilościach wskazujących na ich handlowe przeznaczenie, broń gazową i kusze. Co więcej, w trakcie trwania policyjnej akcji aktywiści mieli zachowywać się w sposób agresywny.

Lasy Państwowe informują, że akcja policji nie była wynikiem działań przedstawicieli instytucji.

Zniszczony las

Grupa ekologów rozpoczęła okupację w styczniu 2021 r., protestując przeciwko działaniom leśników. Kolektyw Wilczycie na różne sposoby próbował utrudnić im pracę. m.in. poprzez zablokowanie drogi leśnej, użytkowanej przez Straż Graniczną i GOPR, co utrudniło przeprowadzenie akcji ratowniczej. Aktywiści stawiali barykady na przeciwpożarowych drogach leśnych.

Ekolodzy zajęli również skład drewna należącego do prywatnych osób, przez co wywóz surowca został zablokowany na prawie 10 miesięcy. Przez cały okres blokady uniemożliwiali leśnikom prowadzenie prac leśnych, nawet tych niezbędnych - pielęgnacyjnych.

Po usunięciu blokady i uprzątnięciu terenu leśnicy będą mogli rozpocząć prace odnowieniowe.

Ekoterror

Zdarzenie na terenie Nadleśnictwa Stuposiany to niejedyna niebezpieczna sytuacja odkryta przez Lasy Państwowe w ostatnich dniach.

Grupa aktywistów zastawili na leśników z Nadleśnictwa Lutowiska śmiertelną pułapkę. Grupa osób wbiła gwoździe w planowane do pozyskania drzewa. Gdy piła zahaczy o taki gwóźdź, może on zabić. Śmierć grozi też pracownikom tartaku, do którego trafi drewno z powbijanym metalem. Sprawa została zgłoszona na policję. Lasy Państwowe apelują do wszystkich działaczy i "proekologów" w całej Polsce: "powstrzymajcie się zanim dojdzie do tragedii!".

