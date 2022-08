Skażenie Odry. Reaguje niemiecka minister środowiska

Kilkanaście dni temu jeden ze związków wędkarskich poinformował o zwiększonej liczbie śniętych ryb na kanale żeglugowym Odry w Oławie (woj. dolnośląskie). Na alarm zareagował Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Jak podano, zbadano wodę z rzeki i stwierdzono podwyższony poziom tlenu, który jest zabójczy dla ryb. Prawdopodobnie do rzeki zrzucono ogromne ilości odpadów chemicznych.

Niemieckie laboratorium, które badało próbki pobrane z Odry stwierdziło w nich bardzo duże stężenie rtęci. Kolejne badania wykazały, że w wodzie znajdowała się także sól. Strona Polska jak dotąd nie potwierdziła obecności obu substancji w rzece.

W związku z sytuacją na Odrze premier Mateusz Morawiecki zdecydował o zdymisjonowaniu prezesa Wód Polskich i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Niemiecka minister reaguje

Portal money.pl wysłał pytania do niemieckiego resortu ochrony środowiska w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze. Jak podkreślono w przesłanej redakcji odpowiedzi, "władze regionu, jak i rząd federalny są w ścisłym kontakcie z polskim Ministerstwem Środowiska w Warszawie". Między obiema stronami trwa wymiana informacji, w celu uzyskania pełnego obrazu sytuacji i podjęcia adekwatnych kroków. W tej chwili, co podkreśliło niemieckie ministerstwo, nie jest możliwe wysnuwanie dalszych wniosków co do źródeł skażenia i odpowiedzialności za nie.

Swoją odpowiedź przesłała także Steffi Lemke szefowa resortu ochrony środowiska. Polityk wskazała, że jak dotąd "przyczyna jest nadal niejasna i ważne jest pełne wyjaśnienie tej sprawy".

"W tej chwili wiele stron stara się wyjaśnić przyczyny masowego wymierania ryb, a tym samym ograniczyć potencjalne dalsze szkody i maksymalnie ograniczyć straty" – przekazała niemiecka minister.

