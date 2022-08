Jak Soros chce wpływać na polską politykę. Baranowska zapowiada nowe "Do Rzeczy"

W najnowszym numerze "Do Rzeczy" piszemy, jak amerykański filantrop chce wpływać na polską politykę i co może z tego wyniknąć.

Jak zawsze w "Do Rzeczy" znajdziecie Państwo także dużo bieżącej polityki. Kamila Baranowska poleca w szczególności teksty Piotra Semki o dylematach Donalda Tuska oraz Zuzanny Dąbrowskiej o tym, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało zmienić ordynację wyborczą przed kampanią w 2023 roku.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Przez lata żaden amerykański urzędnik wysokiej rangi nie odwiedził Tajpej, choć oczywiście amerykańskie polityczne i militarne wsparcie dla Tajwanu pozostawało niezmienne. Nancy Pelosi, będąc trzecią osobą w państwie i publicznie ściskając się z prezydent Tajwanu, złamała niejako tę grę pozorów, na co zarówno Waszyngton, jak i Pekin nie do końca wiedzą, jak zareagować. To pogwałcenie utrzymywanego przez ostatnie 25 lat status quo – zauważa Maria Kądzielska w artykule “Łabędzi śpiew Pelosi”.

– Co oznacza obecny głęboki zwrot Platformy w lewo? Czy Donald Tusk faktycznie chce zacząć eksperymentować z rozwiązaniami z katalogu Partii Razem? Czy to może jedynie manewr taktyczny, który ma służyć zaatakowaniu Lewicy z jednej strony, a odebraniu motywacji wyborcom PiS z drugiej? – zastanawia się Łukasz Warzecha w tekście “Tusk jako gorliwy socjalista”.

–„Notre-Dame płonie” to film arcykatolicki w swojej wymowie, aż trudno uwierzyć, że powstał w dzisiejszej laickiej Francji – pisze Piotr Gociek w tekście “Szukamy znaków”.