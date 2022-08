Media: Lubnauer na celowniku Tuska

O narastającym konflikcie między Donaldem Tuskiem a Rafałem Trzaskowskim media informują od dawna. Rafał Trzaskowski ma otwarcie twierdzić, że Donald Tusk nie wygra nadchodzących wyborów parlamentarnych. – Nic nie zapowiada, żeby przed wyborami Donald Tusk i Rafał Trzaskowski się pogodzili – mówił jeden z polityków PO w rozmowie z wprost.pl.

Lider Platformy Obywatelskiej ponoć namawiał sponsorów do wycofania się ze wsparcia Campusu Trzaskowskiego. e Rafał Trzaskowski chciał uzyskać finansowanie od Fundacji Adenauera na swój Campus. Dokładnie tak, jak to miało miejsce rok temu. Prezydenta Warszawy czekała jednak przykra niespodzianka. Okazuje się, że Niemcy zostali poinformowani przez PO, że żadnego Campusu nie będzie, a organizowany jest jedynie Meet Up Donalda Tuska.

Lubnauer na celowniku?

Teraz wprost.pl informuje, że Donald Tusk zainteresował się politykami wspierającymi Rafała Trzaskowskiego. Na jego celowniku znaleźli się utożsamiani z frakcją prezydenta Warszawy Sławomir Nitras oraz Barbara Nowacka, ale również, co już nieco bardziej zaskakujące, Katarzyna Lubnauer.

Czym była szefowa naraziła się liderowi Platformy Obywatelskiej? – Za często chwaliła Trzaskowskiego – wyznał polityk KO w rozmowie z portalem.

Tusk buduje lewą flankę

W rozmowie z portalem polityk PO przyznał, że Donald Tusk stara się zbudować silne lewe skrzydło partii. – Tusk ma u siebie najbardziej rozpoznawalne nazwiska na lewicy, Bartosza Arłukowicza, Grzegorza Napieralskiego, Dariusza Jońskiego – mówi rozmówca wprost.pl.

Jak dodaje, politycy lewicy boją się kontaktów Włodzimierza Czarzastego z PiS.

Jak wygląda poparcie dla partii?

Gdyby wybory odbyły się w najbliższych dniach, do Sejmu dostałoby się sześć ugrupowań, a najwięcej głosów otrzymałoby Prawo i Sprawiedliwość (koalicja Zjednoczona Prawica).

W sondażu Estymator przeprowadzonym dla DoRzeczy.pl najwięcej osób wskazało na PiS - 36,8 proc. głosów (wzrost o 0,2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego sondażu), a na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) - 26,8 proc. (wzrost o 0,4 pkt proc.). Podium zamyka Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem) z 11 proc. głosów (spadek o 0,6 pkt proc.).

Dalsze miejsca w sondażu zajęły Polska 2050 Szymona Hołowni - 9,7 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc.), PSL-Koalicja Polska - 7,2 proc. (wzrost o 0,1 pkt proc.) i Konfederacja (KORWiN, Ruch Narodowy) - 6,6 proc. (spadek o 0,3 pkt proc.).

