Minister Moskwa: GIOŚ zbadał próbki z Odry. Żadna nie wykazała substancji toksycznych

– GIOŚ przeanalizował próbki, żadna z nich na dziś nie wykazała obecności substancji toksycznych. Jednocześnie GIOŚ przekazała próbki wody do badań za pomocą biotestów – poinformowała minister klimatu i środowiska podczas konferencji prasowej.

Anna Moskwa przekazała, jakie są możliwe hipotezy dotyczące przyczyn skażenia rzeki. – Pierwsza hipoteza to hipoteza potencjalnego przedostania się substancji toksycznej, czy w wyniku działalności przedsiębiorstw funkcjonujących nad Odrą, czy w wyniku nielegalnych zrzutów poza działalnością – wskazała.

– Drugi wariant, jaki analizujemy, to warunki naturalne, czyli niski poziom wód, wysoka temperatura, złe warunki tlenowe i zwiększenie stężeń zanieczyszczeń występujących w Odrze podczas niskiego stanu rzeki. Analizujemy też wariant odprowadzenia do Odry dużej ilości wód przemysłowych (...) Jest tam dużo chloru, który jest pierwiastkiem aktywnym i mógł potencjalnie uruchomić zanieczyszczenia z osadów dennych – powiedziała szefowa MKiŚ.

Jakie działania są obecnie prowadzone?

– Obecnie w laboratoriach Inspekcji Weterynaryjnej próbki badane są w kierunkach badania pestycydów chloroorganicznych, badania polichlorowanych bifenyli (PCB) oraz metali ciężkich. Dodatkowo wykonano już badania w kierunku radionuklidów (izotopy promieniotwórcze) Cez (Cs) – 137 i 134. Wszystkie poniżej normy. Badania w kierunku dioksyn są w toku. Inspekcja Weterynaryjna koordynuje prowadzenie badań świeżych ryb, które są pobierane w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim w kierunku wykonania rozszerzonej autopsji, badań histopatologicznych oraz mikrobiologicznych i grzybów – wskazała minister Moskwa.

Dodała, że podjęto w ostatnich dniach decyzję, by kompleksowo zająć się zagadnieniem związanym z monitoringiem wód. – Będziemy budować sieć stacji monitorujących i badawczych, które by wykorzystywały techniki teledetekcji, techniki satelitarne, alerty środowiskowe i system wczesnego ostrzegania. Do prac przystępujemy w tym momencie – powiedziała szefowa MKiŚ.

