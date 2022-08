Nagłe wystąpienie Kaczyńskiego. "Chciałem zabrać głos w jednej sprawie"

– Chciałem zabrać głos tylko w jednej sprawie. Mianowicie mamy wybory w Rudzie Śląskiej i tam zgłosił się, wśród innych kandydatów, także pan Marek Wesoły, poseł na Sejm, poseł naszego klubu. I chciałem udzielić mu, w imieniu Prawa i Sprawiedliwości, poparcia – oświadczył Kaczyński.

– On kandyduje z własnego komitetu, ale to w żadnym razie nie ogranicza tego poparcia. My w pełni pana Marka Wesołego popieramy – stwierdził prezes PiS, dodając, że Wesoły "kandydował już dwukrotnie".

– Za drugim razem był w drugiej rundzie i wierzymy, że tym razem odniesie sukces. Powtarzam: jest człowiekiem, który może w tym mieście zrobić wiele dobrego. Ma doświadczenie biznesowe, doświadczenie polityczne, czyli wszystko, co jest potrzebne, żeby dobrze wypełniać funkcję prezydenta stutysięcznego miasta – ocenił.

– Także popieramy go i życzę mu wszystkiego dobrego. A w tym momencie przede wszystkim powodzenia w tych wyborach – zakończył Kaczyński.

Wybory w Rudzie Śląskiej

Przedterminowe wybory w Rudzie Śląskiej (woj. śląskie) odbędą się 11 września. Są wynikiem śmierci Grażyny Dziedzic, dotychczasowej prezydent miasta. Tymczasową władzę sprawuje obecnie komisarz powołany przez premiera, Jacek Morek. Swoją funkcję może pełnić maksymalnie przez trzy miesiące. Po tym terminie konieczne jest przeprowadzenie wyborów.

Krajowe Biuro Wyborcze zarejestrowało łącznie 16 komitetów wyborczych. Do startu w wyborach na prezydenta Rudy Śląskiej konieczne jest zebranie minimum 3 tys. podpisów od mieszkańców miasta. Termin składania list mija w środę, 17 sierpnia.

Oprócz posła PiS Marka Wesołego w wyborach 11 września wystartują: Paweł Dankiewicz, Maciej Mol, Michał Pierończyk, Krzysztof Toboła oraz Krzysztof Mejer.