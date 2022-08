PSL chce wycofania podręcznika do HiT

Od 1 września tego roku, czyli od początku nowego roku szkolnego, przedmiot Historia i Teraźniejszość zastąpi Wiedzę o Społeczeństwie (WOS) w pierwszych klasach liceów i techników. Na razie jedynym podręcznikiem dopuszczonym do nauczania HiT jest pozycja autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego.

Treści podręcznika wzbudzają kontrowersje i są przedmiotem krytyki ze strony niektórych komentatorów i polityków opozycji.

PSL domaga się wycofania podręcznika

– Podręcznik proponowany przez ministra Czarnka, nie dość, że jest uwłaczający dla godności ludzkiej, że jest obraźliwy dla wielu grup społecznych, to jest kompletnie nieprzygotowany do właśnie nauki krytycznego myślenia, tego czym szkoła powinna się najbardziej zajmować – komentował na konferencji prasowej w Sejmie Władysław Kosiniak-Kamysz.

Następnie polityk zażądał wycofania podręcznika ze szkół.

– Domagamy się wycofania tej propozycji podręcznika dotyczącego historii teraźniejszej, wycofania przez ministra Czarnka, który zapowiedział na antenie Polsat News, że się wycofa z fragmentu o in vitro – mówił Kosiniak-Kamysz.

– Uważamy, że cały podręcznik jest po prostu beznadziejny i trzeba go wycofać, trzeba prawdziwie nauczać młodzież i to zrobimy. Mamy plan jak dojdziemy do władzy, będzie dużo historii, będzie wiedza o społeczeństwie, nie będzie żadnych kitów, tylko będzie prawdziwe nauczanie, bo tak trzeba to nazywać – podkreślił dalej lider PSL.

– A nie te kity ministra Czarnka, niech przestanie ludziom wciskać kit, promować dziadowskie podręczniki, niech przestanie obrażać w tych podręcznikach drugiego człowieka – dodał.

