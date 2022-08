Morawiecki: To podstawowy sens naszej polityki

W czwartek szef rządu wziął udział w otwarciu przedszkola w miejscowości Nowe Brzesko. Morawiecki podkreślił, że inwestycja w młode pokolenie jest bardzo istotna z punktu widzenia państwa. Rząd Zjednoczonej Prawicy robi wszystko, aby małe i średnie miejscowości mogły także rozwijać się i korzystać z takich samych usług społecznych, jak metropolie.

Cel rządu

Premier powiedział, że działania rządu mają na celu to, "aby dzieci, młodzież i młodzi ludzie którzy się tutaj urodzili na tej ziemi Nowobrzeskiej, Proszowickiej, prastarej, pięknej, Małopolskiej ziemi, żeby tutaj widzieli swoją przyszłość".

– Owszem, jeżeli pojadą gdzieś tam na studia do Krakowa, czy do innego miasta, to też pięknie. Ale niech tutaj widzą także swoją przyszłość, żeby tutaj chcieli wracać. To jest podstawowy sens naszej polityki, którą prowadzimy – powiedział.

Morawiecki zadeklarował, że rząd nadal będzie robił wszystko, aby kontynuować "działania na rzecz wszystkich mieszkańców takich miejscowości". Podziękował również samorządowcom za współpracę.

Polityk stwierdził, że rząd Zjednoczonej Prawicy podjął "nową opowieść o państwie", które stawia na zrównoważony rozwój.

– W miejscowościach takich jak Nowe Brzesko, życie musi się rozwijać, rozkwitać, a nie uciekać stąd. Bardzo często, jak rozmawiam w takich miejscowościach, to słyszę, że do niedawna ludzie stąd uciekali – powiedział.

Zdaniem premiera, rozwój mniejszych miejscowości jest możliwy dzięki znacznemu zmniejszeniu bezrobocia.

– Cieszę się, że widać wyraźnie, że to na co postawiliśmy parę lat temu, na rozwój bardziej sprawiedliwy i solidarny, taki, który pozwala tworzyć miejsca pracy, również właśnie w takich miastach jak Nowe Brzesko, staje się rzeczywistością, bo ten najniższy w historii Polski poziom bezrobocia jest efektem pracy ostatnich kilku lat. Przyciąganiem inwestorów i przedsiębiorców – mówił dalej szef rządu odnosząc się do ostatnich danych z rynku pracy. Według nich bezrobocie w Polsce jest obecnie najniższe w historii III RP.

