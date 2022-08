Podręcznik HiT zakazany w jednej ze szkół. Zapadła decyzja

Od 1 września tego roku, czyli od początku nowego roku szkolnego, przedmiot Historia i Teraźniejszość zastąpi Wiedzę o Społeczeństwie (WOS) w pierwszych klasach liceów i techników. Na razie jedynym podręcznikiem dopuszczonym do nauczania HiT jest pozycja autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego.

Treści podręcznika wzbudzają kontrowersje i są przedmiotem krytyki ze strony niektórych komentatorów i polityków opozycji.

Zakazany podręcznik?

Tymczasem w czwartek rano burmistrz Ustrzyk Dolnych na Podkarpaciu – Bartosz Romowicz ogłosił, że w podległym jego urzędowi liceum uczniowie nie będą korzystali z podręcznika autorstwa prof. Roszkowskiego.

Ustrzyki Dolne to siedziba powiatu bieszczadzkiego. Jak podaje serwis "Głos Nauczycielski" miasto prowadzi m.in. Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego.

"Stop nieprawdziwej retoryce PiS-u. W zarządzanym przeze mnie LO MS w Ustrzykach Dolnych wprowadzam zakaz korzystania z podręcznika Historia i teraźniejszość" – napisał burmistrz w mediach społecznościowych.

"Nauczyciel prowadzący przedmiot będzie realizował podstawę programową z przygotowanych przez siebie indywidualnych materiałów, które szkoła będzie bezpłatnie przekazywała uczniom. Decyzję tą podjąłem w pełni świadomie, biorąc jej wszystkie konsekwencje na siebie" – dodał Romowicz.

Czarnek wskazał fragment, który mógłby zniknąć

Według nieoficjalnych doniesień medialnych – w związku z kontrowersjami, które wywołał podręcznik – w książce prof. Roszkowskiego do HiT zmieniony ma zostać fragment dotyczący in vitro oraz dzieci pochodzących z – jak to ujęto – "hodowli".

W czwartek w rozmowie z Polsat News minister Przemysław Czarnek powiedział, że z wspomnianego fragmentu wynika, że "są laboratoria na świecie, jak w Chinach, zajmujące się hodowlą ludzi". – Uważam, że z tego fragmentu można byłoby zrezygnować – oznajmił szef resortu edukacji i nauki. Dodał również, iż "ewentualna korekta treści zależy od wydawnictwa Biały Kruk

