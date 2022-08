Wybuchy na Słońcu i zatrucie Odry. Poseł PiS: Człowiek jest bezradny

Pod koniec lipca jeden ze związków wędkarskich poinformował o zwiększonej liczbie śniętych ryb na kanale żeglugowym Odry w Oławie (woj. dolnośląskie). Na alarm zareagował Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a następnie resort środowiska.

Od wielu dni dni polskie i niemieckie służby badają potężne skażenie Odry. W rzece są tysiące śniętych ryb, które wyławia Straż Pożarna, przedstawiciele straży rybackich, stowarzyszeń ekologicznych oraz wolontariuszy.

Smoliński o zatruciu Odry

Sprawę zatrucia Odry komentował na antenie Polskiego Radia 24 poseł PiS Kazimierz Smoliński.

– Pewnie dla opozycji byłoby lepiej, jakby ktoś za tę katastrofę odpowiadał. Ze zwykłego punktu widzenia lepiej byłoby, gdyby był jeden sprawca, ale myślę, że dla człowieka to też jest dobre, że musimy sobie uświadomić, że jest wobec natury bezradny. To nie jest pierwszy przypadek – tłumaczył polityk.

– Huragany, które powstają na Morzu Śródziemnym – od kilku lat powstaje podobny huragan jak w Stanach Zjednoczonych, nazywa się to "medican", który też potrafi robić takie zniszczenia we Włoszech, w Grecji. Człowiek jest bezradny wobec tego – mówił dalej Smoliński.

– Wybuchy na Słońcu, ostatnio też był tam duży wybuch. Jakie będą tego skutki? Nie wiem czy to już doszło do Ziemi czy nie – dodał poseł.

– Więc człowiek jest bezradny wobec przyrody i nie zawsze trzeba z tym walczyć, czasami trzeba się do tego przystosować – podsumował polityk.

Zakaz zbliżania się do Odry przedłużony

Tymczasem w czwartek wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki przekazał, że zakaz zbliżania się do rzeki zostanie przedłużony co najmniej do poniedziałku.

– W miejscach, w których kilka dni temu zbieraliśmy właściwie tylko śnięte ryby, dzisiaj widać ryby żywe. To co wydawało się niemożliwe, dzisiaj to obserwujemy i tej naturze trzeba pomóc – stwierdził wojewoda. Podkreślił, że w Odrze wciąż przeważają ryby śnięte, w związku z czym konieczne będzie przedłużenie zakazu zbliżania się do Odry.

