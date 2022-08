Przeciętny poziom wynagrodzeń. GUS podał najnowsze dane

Według najnowszych danych GUS przeciętne wynagrodzenie w lipcu wyniosło 6 tys. 778 zł 63 gr brutto. Oznacza to, że urosło w tym miesiącu o 15,8 proc. rok do roku. To więcej, niż przewidywali ekonomiści.

Ten podany przez instytucję wzrost oznacza, że rośnie realne wynagrodzenie, bo jeśli wzrost pensji wciąż jest wyższy niż oficjalnie podawany przez GUS poziom inflacji.

Główny Urząd Statystyczny podaje, że średnie wynagrodzenie w drugim kwartale 2022 roku wyniosło 6156,25 zł. Te same wskaźniki za pierwszy kwartał roku wykazały średnią 6235,22 zł. Oznacza to kolejny spadek o blisko 79 zł.

Inflacja w Unii Europejskiej

W piątek Eurostat podał najnowsze dane na temat inflacji w Unii Europejskiej. Dane unijnego urzędu statystycznego wskazują, że lipcowy odczyt jest najwyższy w historii. Z rekordem mamy również do jeśli chodzi o poziom inflacji w strefie euro. Sięgnął on w lipcu 8,9 proc. wobec 8,6 proc. w czerwcu.

Z danych Eurostatu wynika, że w trzech unijnych państwach inflacja przekracza 20 proc. To Estonia, gdzie wskaźnik osiągnął 23,2 proc., Łotwa z inflacją 21,3 proc., a także Litwa - 20,9 proc.Najniżej na liście są Francja i Malta. W tych krajach inflacja wyniosła w lipcu 6,8 proc.

Z kolei w Polsce, według Eurostatu, inflacja wyniosła w lipcu 14,2 proc., co lokuje nasz kraj na siódmej pozycji w zestawieniu.

Biorąc pod uwagę jedynie państwa strefy euro, jedynie Finlandia (8 proc.), Włochy (8,4 proc.) i Niemcy (8,5 proc.) miały inflację poniżej średniej.

