Do Unii Europejskiej wprowadziła nas mniejszość

W referendum decydującym o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w czerwcu 2003 r., za przynależnością Polski do UE głosowało 13,5 mln Polaków, przeciw niemal 4 mln, a 12 mln nie wzięło udziału w głosowaniu (nadto 100 tys. oddało głosy nieważne). „Akcesję” poparła mniejszość uprawnionych do głosowania: 13,5 mln spośród 29,5 mln.

Przypominam te fakty nie po to, by decyzję tę podważać.