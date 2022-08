"Polskość ma się w sercu". Minister Ziobro staje w obronie Pereiry

Wpis Piotra Maślaka dotyczący szefa portalu tvp.info Samuela Pereiry spotkał się z falą krytyki, jednak dziennikarz TOK FM broni swojej wypowiedzi.

Przypomnijmy, że znany z niechęci do obozu władzy oraz mediów publicznych dziennikarz odpowiadając na wpis Pereiry użył obraźliwych i rasistowskich argumentów, pisząc: "Panie Pereira, to nie jest – wedle pana logiki, pana kraj. Gdyż jest pan tylko półPolakiem. Pozostałe osoby o różnych korzeniach przepraszam. Ale z panem Pereirą trzeba jego językiem. Półpolskim".

Ziobro: Polskość ma się w sercu

Wypowiedź dziennikarza TOK FM krytykują dziennikarze i politycy. Na Twitterze do słów Maślaka odniósł się między innymi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

"Polskość ma się w sercu. To kultura i tradycje. To nasze wspólne wartości i miłość do Ojczyzny" – napisał polityk.

"Półdziennikarze ze środowisk przepełnionych obcymi interesami tego nie pojmą. Dla nich Polska to tylko miejsce zamieszkania, tylko adres" – dodał Ziobro.

"Jak to jest możliwe aby takie media jak Radio TOK FM kształciły faszystów czy nacjonalistów dzieląc ludzi na »półPolaków"«. Sprawdza się powiedzenie, że pod latarnią najciemniej" – stwierdził natomiast były poseł, przedsiębiorca Marek Jakubiak.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński w odpowiedzi na komentarz Maślaka opublikował również obraźliwy wpis, nazywając dziennikarza "cymbałem".

Dziennikarz rozważa pozew

Wpis Maślaka spotkał się z falą krytyki, jednak dziennikarz broni swojego obraźliwego wpisu.

"Rozważam pozew o zniesławienie. Nazwałem Pana Pereirę pół Polakiem. To jest obiektywny fakt. W połowie jest bowiem Portugalczykiem. Jego portal natomiast zalał mnie mnóstwem zniesławiających określeń" – skarży się Maślak.

W kolejnych wpisach dziennikarz przekonuje, że jego wpis nie był obraźliwy.

