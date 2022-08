Koty niepoliczalne

DO ZOBACZENIA | Gdyby tylko możliwe było zebranie i policzenie wszystkich zdjęć wrzucanych do Internetu, to zdjęcia kotów byłyby wysoko w rankingu, jeśli chodzi o ich liczbę.

Zwierzęta te towarzyszą ludziom od dawien dawna, także w kulturze i sztuce. Czasem mniej serio, czasem zupełnie na poważnie. Są bohaterami powieści, opowiadań, wierszy, humoresek, bajek, baśni, obrazów, rzeźb, grafik, plakatów, animacji… Są wszędzie. Są niepoliczalne.