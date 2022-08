Bronił Bandery. Ambasador Melnyk ze stanowiskiem w MSZ Ukrainy

Przypomnijmy, że Andrij Melnyk wywołał w Polsce lawinę komentarzy po swojej wypowiedzi na temat zbrodniarza Stepana Bandery.

Pod koniec czerwca, jeszcze jako ambasador w rozmowie z dziennikarzem Tilo Jungiem komentował historyczne spory na linii Polska-Ukraina, dotyczące Bandery. To właśnie Bandera przewodził jednej z frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), której zbrojne ramię, dowodzona przez Romana Szuchewycza – Ukraińska Powstańcza Armia (UPA), obarczane jest odpowiedzialnością za czystki etniczne na ludności polskiej Wołynia i Galicji Wschodniej w latach 40. XX wieku.

Dyplomata został m.in. zapytany o masakry polskiej ludności, którymi miał dowodzić Bandera. Jak usprawiedliwiał tymczasem Melnyk, we wskazanym okresie dochodziło zarówno do masakr Polaków, jak i Ukraińców. – To była wojna – stwierdził polityk.

Pod koniec lipca Melnyk wycofał się ze swoich słów i stwierdził w wywiadzie dla niemieckiego "Die Zeit", że pochwała Bandery i UPA była błędem.

Powrót do Kijowa i stanowisko w MSZ

Na początku lipca Melnyk został odwołany ze stanowiska, wraz z ukraińskimi ambasadorami z czterech innych państw.

Jak potwierdził w poniedziałek dyplomata, 14 październiku wraca do kraju, aby pełnić nową funkcje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Kijowie.

– Muszę być w Kijowie 15 października, żeby – na to wygląda – objąć nowe stanowisko w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - poinformował dyplomata w rozmowie z niemiecką agencją DPA.

Melnyk pełnił stanowisko ambasadora Ukrainy w Niemczech przez osiem lat. W tym czasie wiele razy wywoływał kontrowersje, wchodząc w spór z władzami niemieckimi.

