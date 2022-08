Burmistrz kontra minister Czarnek. "Zamiast insynuować, że jestem idiotą"

Od 1 września tego roku, czyli od początku nowego roku szkolnego, przedmiot Historia i Teraźniejszość zastąpi Wiedzę o Społeczeństwie (WOS) w pierwszych klasach liceów i techników. Na razie jedynym podręcznikiem dopuszczonym do nauczania HiT jest pozycja autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego.

Treści podręcznika wzbudzają kontrowersje i są przedmiotem krytyki ze strony niektórych komentatorów i polityków opozycji.

W ubiegłym tygodniu burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz poinformował, że w podległym jego urzędowi liceum uczniowie nie będą korzystać z podręcznika do HiT autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego.

Romowicz i Czarnek o podręczniku HiT

W odpowiedzi na deklarację burmistrza minister Czarnek stwierdził, że to nauczyciele decydują, w jaki sposób zrealizują podstawę programową. Polityk komentując słowa Romowicza użył także porównania do filmu "CK Dezerterzy", które nie spodobało się burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

"Sz.P. ministrze edukacji i nauki zamiast insynuować, że jestem idiotą zachęcam do odwiedzenia małej bieszczadzkiej Szkoły Podstawowej w Hoszowie" – napisał Romowicz w odpowiedzi. "Uczy się w niej 24 uczniów, a ja jako organ prowadzący nadal ją prowadzę. Może by Pan w końcu poznał realne problemy oświaty. Odwagi" – dodał polityk.

W poniedziałek szef resortu edukacji odniósł sie do wpisu samorządowca, przyjmując "zaproszenie" do Ustrzyk Dolnych. "Panie Burmistrzu serdecznie dziękuje za zaproszenie. Chętnie odwiedzę gminę Ustrzyki Dolne, by omówić sprawy edukacji i problemy, o których Pan wspomniał. Proszę o kontakt" – stwierdził Czarnek.