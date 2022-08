Górale z całego świata przyjechali do Zakopanego

Wydarzenie rozpoczęło się od mszy św. w intencji pokoju i korowodu ulicami miasta.

– Tworzymy dziś piękną wspólnotę górali z całego świata, dla których pielęgnowane przez naszych przodków wartości są najważniejsze. Chcemy się pochwalić naszą tradycją, śpiewem, tańcem, ale także rywalizować między sobą. Witam zespoły z całego świata w imieniu własnym oraz mieszkańców Zakopanego. Witam Was na najpiękniejszym skrawku ziemi, na jakim Pan Bóg dał nam gospodarzyć i wspólnie się dziś cieszyć – mówił burmistrz Zakopanego Leszek Dorula w kościele św. Krzyża.

Przesłaniem mszy św., której przewodniczył ks. prof. Władysław Zarębczan, była postać Matki. – Jedno, jedyne słowo, wobec którego nie możemy przejść obojętnie, to słowo matka. W tym słowie zawarty jest cały świat, szczególnie naszych dziecięcych lat. To Ona pierwsza uczyła miłości i kształtowała nasze serca, aby w nim umieścić obraz i podobieństwo Stwórcy. Bo miłość Boga, najpiękniej objawia się w miłości matki – mówili przedstawiciele poszczególnych zespołów. Tym samym przesłanie wybrzmiało nie tylko po polsku, ale także we wszystkich językach, jakimi posługują się uczestnicy festiwalu, którego tematem przewodnim jest macierzyństwo.

Tańce i śpiewy na Krupówkach

Po Mszy św. ulicami Zamoyskiego i Krupówki ruszył tradycyjny korowód festiwalowy. Choć pogoda w tym roku nie rozpieszczała, widzowie nie zawiedli i licznie pojawili się na ulicach miasta. Uczestniczące w korowodzie zespoły tańczyły i śpiewały, zapraszając na Festiwal.

Zaprezentowały się w nim także dwa zespoły gospodarzy: Parafialny Regionalny Zespół Giewont i Zespół Regionalny im. Klimka Bachledy oraz piękne owczarki podhalańskie. W korowodzie szli tradycyjnie pytace, a za nimi przedstawiciele władz miasta i organizatorów wydarzenia, wraz z zaproszonymi gośćmi i delegacjami z partnerskich miast Stryj oraz Saint Die des Vosges.

Festiwal pod patronatem prezydenta Dudy

W tym roku walczyć o festiwalowe trofea – Brązowe, Srebrne i Złote Ciupagi – do Zakopanego przyjechały zespoły z: Bułgarii, Węgier, Macedonii, Czech, Rumunii, Bośni i Hercegowiny, Słowacji, Serbii, Indii, Meksyku i Turcji oraz cztery zespoły polskie: Dolina Dunajca, OwCok, Podegrodzie i Białodunajcanie. Gościnnie występuje pod Giewontem także młodzieżowy zespół Stryjanoczka z partnerskiego miasta Stryj na Ukrainie.

Festiwal został objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy.

Organizatorami 53. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich są Miasto Zakopane i Zakopiańskie Centrum Kultury. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego.

