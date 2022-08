Morawiecki: To dowód, że państwo traktuje z szacunkiem ludzi

W czwartek 25 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłatę 14. emerytur. Kolejne wypłacane transze przypadają na 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września.

W 2022 roku czternasta emerytura trafi do ok. 9 mln osób – ok. 7,7 mln emerytów i rencistów otrzyma wypłatę w pełnej wysokości, a ok. 1,3 mln – w wysokości pomniejszonej. W 2022 r. na ten cel przeznaczono ok. 11,4 mld zł.

Morawiecki: Dbamy o bezpieczeństwo

Z okazji rozpoczęcia wypłat świadczenia premier Morawiecki wystosował do seniorów list, w którym zapewnia o szczególnej trosce rządu wobec najstarszych członków polskiego społeczeństwa. Jak podkreślił, była to jedna z obietnic Prawa i Sprawiedliwości.

Morawiecki przypomniał, że początkowo 14. emerytura miała być jednorazowym świadczeniem. Jednak wojna na Ukrainie i światowy kryzys mocno uderzyły w kieszenie Polaków.

"Kiedy finanse Polaków są zagrożone, rząd nie pozostaje bierny" – napisał Morawiecki i dodał, że rząd robi wszystko, aby w tym czasie ulżyć Polakom. Stąd też decyzja o wypłacie 14. emerytury.

"To duży wydatek dla budżetu państwa. Jednak dobre zarządzanie budżetem sprawia, że Polskę nawet w czasie kryzysu stać na więcej niż w czasach naszych poprzedników. Według europejskich statystyk mamy jedne z najbardziej zrównoważonych finansów publicznych w Unii Europejskiej. A dodatkowe środki kierujemy do tych, którzy ich potrzebują, w tym właśnie do Państwa, do Seniorów" – napisał premier w liście opublikowanym przez "Super Express".

Szacunek dla seniorów

Morawiecki wskazuje, że dodatkowe świadczenie emerytalne to "dowód, że Państwo traktuje z szacunkiem ludzi, którzy całe życie pracowali na nasz wspólny dobrobyt". Według słów premiera, kraj ma "dług wdzięczności" wobec tych, którzy przez lata pracowali i płacili podatki, a 13. i 14. emerytura to tylko "niewielka część spłaty tego długu".

W dalszej części listu szef rządu poinformował także o wprowadzonych niedawno dodatkach dla osób ogrzewających domy różnymi paliwami oraz o obniżce stawki VAT "na podstawowe produkty żywnościowe, paliwo, prąd i gaz".

"Na trudne czasy Polska potrzebuje dobrego i odpowiedzialnego rządu. Dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, na taki rząd mogą liczyć Polacy" – zakończył Morawiecki.

Czytaj też:

"Polska z podziwem patrzy na waszą walkę". Morawiecki zwrócił się do UkraińcówCzytaj też:

Premier: Ta dopłata przewyższa najśmielsze oczekiwania samorządowców