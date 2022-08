Morawiecki: PO to nie jest skrót od Platforma Obywatelska

Szef rządu oświadczył w TVP, że "jak jest kryzys to państwo powinno jeszcze bardziej pomagać". – Przypomnijmy sobie, jak było w czasach Platformy Obywatelskiej. Wtedy bezrobocie urosło do poziomu 14,4 proc. W 2013 r. to było ponad 2,3 mln ludzi (bez pracy - red.) – powiedział.

Podkreślił, że rząd Zjednoczonej Prawicy "stara się prowadzić odwrotną politykę". – To znaczy taką, żeby tym, którym jest trudniej, pomagać bardziej. (…) Państwo liberalne to państwo, które pozostawia ludzi samych sobie – dodał.

Pytany, czy 14. emerytura pozostanie na stałe, Morawiecki odpowiedział: "Tak byśmy chcieli. Wszyscy staramy się zarządzać finansami publicznymi w taki sposób, żeby pomagać emerytom, i przez bardzo wysokie waloryzację - teraz była rekordowa - i przez trzynastki, czternastki".

Morawiecki: Co by było, gdyby rządzili poprzednicy?

– Wyobraźmy sobie na moment, co by było, gdyby rządzili poprzednicy. Nie byłoby emerytury bez podatku do 2,5 tys. zł, nie byłoby darmowych leków dla emerytów powyżej 75. roku życia, nie byłoby dodatków ciepłowniczych, nie byłoby dodatków osłonowych. To wszystko jest pomoc dla emerytów – mówił.

Premier stwierdził, że "Platforma myliła się we wszystkim, co tylko planowała". – Myliła się co do wieku emerytalnego, myliła się co do Rosji i Niemiec, myliła się nawet co do rtęci w Odrze. Także PO to nie jest skrót od Platforma Obywatelska, tylko Pomyłka Olbrzymia – powiedział.

Pytany o inflację Morawiecki tłumaczył, że wszystkie kraje Europy odczuwają jej skutki. – My mamy politykę, która ma łagodzić jej skutki dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują – stwierdził. Dodał, że Polska zakontraktowała odpowiednią ilość gazu do gazociągu Baltic Pipe oraz że jutro zostanie uroczyście otwarty interkonektor gazowy biegnący do Słowacji, który dodatkowo zwiększy nasze bezpieczeństwo gazowe.

Czytaj też:

Jest oficjalna data otwarcia gazociągu Baltic PipeCzytaj też:

Marszałkowski o gazowym planie UE: Polska może na tym skorzystać