Co Tusk i Putin uzgodnili na molo w Sopocie? Czarnek odpowiada

W piątek w TVP Info Czarnek poinformował, że za rządów PO chciano stworzyć z Niemcami wspólny podręcznik do nauki historii w polskich szkołach. – Zablokowaliśmy to, kiedy byłem ministrem – podkreślił.

– Z Niemcami, którzy ograbili nas, zbombardowali nas, wyniszczyli nieprawdopodobnie i będziemy z nimi pisać podręcznik do historii XX wieku. Albo z Rosjanami, którzy od wieków nas gnębią, którzy wywieźli tysiące naszych rodaków na Sybir i wymordowali w Katyniu – dodał Czarnek.

– Taki jest poziom ogłupienia tych elit Platformy Obywatelskiej, które próbowały dojść z Rosją do takiego porozumienia. To podobno zrobił Tusk na molo w Sopocie z Putinem, między innymi uzgadniali te rzeczy, że będą pisać razem historię. To jest po prostu niebywały skandal – ocenił minister.

Czarnek: Roszkowski nie został tak potraktowany nawet przez komuchów

Nawiązując do kontrowersyjnego podręcznika do przedmiotu Historia i Teraźniejszość autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego, Czarnek powiedział, że "dzisiaj każdy autor może napisać podręcznik do HiT, byle był zgodny z podstawami programowymi".

– Taki pluralizm wprowadziło kto? Prawo i Sprawiedliwość. A wiecie państwo, kiedy mieliśmy do czynienia z jednym urzędowym podręcznikiem do matematyki i języka polskiego w klasach I-III wydawanym przez ministerstwo? W czasach Platformy Obywatelskiej i PSL – mówił.

– I jakoś nikomu nie przeszkadzało narzucanie ideologicznych rzeczy przez tamtych ludzi. Teraz krzyk, kiedy mamy pluralizm, bo to my go wprowadziliśmy – stwierdził Czarnek.

Według niego "to, co zrobiono z prof. Roszkowskim, można nazwać gorszym od komunizmu". – Nawet przez komuchów w PRL nie został tak potraktowany jak przez PO i TVN. Wynika to z faktu, że prawda niektórych boli i ci, których boli, będą robić wszystko, żeby zohydzić tę książkę – ocenił.

Czytaj też:

Lisicki: Polecam podręcznik Roszkowskiego. Ziemkiewicz: Lewactwo zawyło, traci monopol