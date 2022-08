Nowe wyniki badań Odry. Specjaliści z Holandii przesłali raport

Jak przekazał GIOŚ, wyniki badań z Holandii są zbieżne z tymi, które uzyskano w Centralnym Laboratorium Badawczym GIOŚ. Oznacza to, że w żadnej z nich nie stwierdzono występowania substancji toksycznych.

Wyniki badań

Holenderscy badacze poddali analizie pobrane przez pracowników Centralnego Laboratorium Badawczego próbki wody z Odry. Każda z nich została oznakowana (zakodowana), co pozwoliło zachować jej anonimowość, która miała na celu wykluczenie sugestii skąd pochodzi próba wody. Z całego procesu zostały potem sporządzone odpowiedni protokoły. Jak podkreśla GIOŚ dzięki zaangażowaniu policji, możliwe było szybkie i bezpieczne dostarczenie próbek do laboratorium.

"Rezultaty badań holenderskiego laboratorium potwierdziły zgodność badanych wskaźników z badaniami wykonywanymi standardowo przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ. Otrzymane wyniki uzyskano z próbek pobranych 16.08.2022 r. w 29 punktach zlokalizowanych zgodnie z biegiem Odry" – czytamy w oświadczeniu GIOŚ.

Polscy specjaliści przypominają, że Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ codziennie monitoruje stan Odry. Od 29 lipca br. do dziś pobrano w sumie ponad 900 prób wody oraz wykonano ok. 15000 oznaczeń fizyko-chemicznych i biologicznych.

Podobne badania zostały także wykonane w laboratoriach w Czechach i w Anglii. Badanie przeprowadzone przez czeskich specjalistów dało również wyniki zbieżne z tymi, które zanotowano w GIOŚ.

Skażenie Odry

Na Odrze doszło do potężnej katastrofy ekologicznej, w wyniku której masowo wyginęły ryby oraz inne stworzenia żyjące w rzece. W tej chwili badane są dwie możliwości, co do przyczyn skażenia.

Pierwsza hipoteza to hipoteza potencjalnego przedostania się substancji toksycznej w wyniku działalności przedsiębiorstw funkcjonujących nad Odrą lub w wyniku nielegalnych zrzutów poza działalnością.

Drugi wariant to warunki naturalne, czyli niski poziom wód, wysoka temperatura, złe warunki tlenowe i zwiększenie stężeń zanieczyszczeń występujących w Odrze podczas niskiego stanu rzeki.

