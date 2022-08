Wstąpienie Polski do UE: Akt demokratyczny o antydemokratycznych konsekwencjach

Zjednoczona Prawica też wprowadzona została do rządzenia przez mniejszość w wyniku wyborów”, „obecną większość do Sejmu też wprowadziła mniejszość, zresztą tak jest chyba w każdych wyborach w Polsce”. Otóż nie tylko w Polsce, w demokracji w ogóle nie zdarzają się decyzje poparte przez większość uprawnionych do głosowania, wymyślona przez Jana Jakuba Rousseau „wola ogółu” nie istnieje.