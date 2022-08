Skandal w poznańskich tramwajach. Miasto reklamowało... fisting

Na ekranach zawieszonych w komunikacji miejskiej zazwyczaj są wyświetlane najnowsze informacje (wiadomości, pogoda), albo ciekawostki mające edukować i zarazem umilać pasażerom podróż. I tak np. w warszawskiej komunikacji pojawiają się krótkie animacje dot. znaczenia angielskich słówek oraz idiomów. Takie rozwiązania funkcjonują w wielu polskich miastach.

Miasto Poznań poszło jednak znacznie dalej. W tramwajach wyświetlano informacje dot. niecodziennej aktywności seksualnej.

Szokujące reklamy w tramwajach

Internauci zamieścili w sieci zdjęcia z poznańskiej komunikacji dokumentujące szokujące reklamy.

"Czym jest fisting i na czym polega?Fisting to rodzaj aktywności seksualnej, o której raczej nie mówi się głośno. Wszystko ze względu na to, że powstało wiele mitów na jego temat i stał się poniekąd tematem tabu. Mimo to wśród kobiet i mężczyzn jest wielu miłośników fistingu. Ci, którzy poszukują intensywnych doznań..." – możemy przeczytać.

Tekst prawdopodobnie pochodzi z portalu miasta codziennypoznan.pl, na którym pojawił się materiał promujący rzeczone praktyki seksualne.

"Warto zapoznać się z tematem, jeśli lubicie wspólnie eksperymentować w sypialni" – zachęca poznański portal.

Autorzy artykułu (tekst jest niepodpisany) opisują, czym jest fisting, a następnie tłumaczą, jak go uprawiać i od czego zacząć. Artykuł umieszczono w dziale "Lifestyle".

"Przewoźnik milczy, podobnie jak władze miasta, na czele z Jackiem Jaśkowiakiem" – informuje portal niezalezna.pl.

"Ale podręcznik do HiT to niby straszny był?"

Sprawa jest szeroko komentowana w internecie. "Aha. Ale podręcznik do HiT to niby straszny był?" – stwierdził Rafał Ziemkiewicz z "Do Rzeczy".

"Pan prezydent Poznania zaapelował do nauczycieli, aby nie korzystali z podręcznika HiT autorstwa prof. Roszkowskiego. Jednocześnie w tramwajach miejskich pan prezydent propaguje uprawianie Fistingu" – wskazał Romuald Szeremietiew.

"Niestety Poznań ponownie w awangardzie seksualizacji. W tramwajach takie informacje" – dodaje Paweł Ozdoba, Prezes Centrum Życia i Rodziny.

