Zmarł Tadeusz Ferenc. Były prezydent Rzeszowa miał 82 lata

Smutną informację przekazał w mediach społecznościowych poseł Solidarnej Polski Michał Warchoł.

"Odszedł od nas Pan Prezydent Tadeusz Ferenc. Wielki i wspaniały gospodarz Rzeszowa, serdeczny i życzliwy człowiek. Przez 18 lat sprawowania urzędu powiększył ponad dwukrotnie Rzeszów i uczynił z niego szybko rozwijające się nowoczesne miasto przyjazne mieszkańcom. Cześć Jego pamięci!" – napisał.

twitter

Kim był Tadeusz Ferenc?

Przypomnijmy, że w połowie lutego 2021 roku Tadeusz Ferenc ogłosił decyzję o rezygnacji ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. Powodem jego odejścia jest zły stan zdrowia. Rezygnacja Ferenca oznaczała dla Rzeszowa konieczność przeprowadzenia przedterminowych wyborów na urząd prezydenta miasta.

Ferenc zachęcił wówczas wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, by ten go zastąpił i wystartował w najbliższych wyborach. Polityk Solidarnej Polski wyraził chęć ubiegania się o ten urząd i wystartował w wyborach. Elekcja zakończyła się jednak wygraną kandydata opozycji Konrada Fijołka. Drugie miejsce zajęła popierana przez PiS Ewa Leniart, a Warchoł był trzeci.

Z wykształcenia Tadeusz Ferenc był ekonomistą. W 1956 r. pracował jako robotnik w rzeszowskiej WSK. Następnie był m.in. zastępcą dyrektora firmy transportowej, dyrektorem Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, wreszcie prezesem największej w mieście spółdzielni mieszkaniowej.

W swojej politycznej karierze należał do PZPR i SdRp i SLD.Był także obecny w polityce ogólnopolskiej. W 2001 roku z listy SLD-UP dostał się do Sejmu, jednak po roku zrezygnował, by objąć fotel prezydenta Rzeszowa.