Campus Polska. Hołownia i Trzaskowski zapytani o "śluby jednopłciowe"

W piątek ruszyła druga edycja organizowanego przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego wydarzenia o nazwie "Campus Przyszłość".

Campus Polska Przyszłości

Seria debat ponownie odbywa się na uniwersyteckim kampusie w olsztyńskiej dzielnicy Kortowo. Potrwa od 26 sierpnia – 1 września. W imprezie bierze udział 1 250 osób. Jak zdradzili organizatorzy, część z nich stanowią obcokrajowcy. Przygotowano wiele paneli tematycznych.

W pierwszym dniu wystąpił ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Inni goście to m.in. poseł PO Krzysztof Brejza, działacz LGBT Bart Staszewski, prof. Magdalena Środa, europoseł Róża Thun, Jerzy Buzek, celebrytka Barbara Kurdej-Szatan, były RPO Adam Bodnar, publicysta Tomasz Terlikowski, Ewa Kopacz czy izraelski pisarz Yuval Noah Harari.

Pytanie o tzw. małżeństwa jednopłciowe

W sobotę na jednym z paneli politycznych pojawił się Szymon Hołownia. Po wygłoszeniu krótkich wypowiedzi wstępnych Lider Polski 2050 i Rafał Trzaskowski odpowiadali na pytania zgromadzonych na widowni.

Jedna z uczestniczek wydarzenia zadała bardzo krótkie pytanie – Kiedy śluby jednopłciowe.

Trzaskowski: Standardy cywilizowanego świata

Jako pierwszy głos w tej sprawie zabrał prezydent Warszawy. Zwrócił uwagę na to, że w Europie tego typu rozwiązania forsują bądź wprowadzają formacje, które mają w swoich nazwach „konserwatyzm”, bądź za konserwatywne uchodzą.

– Po pierwsze – natychmiast związku partnerskie. Natomiast jak związki partnerskie będą wyglądały, wy będziecie decydować. Dlatego, że zobaczcie, co się dzieje. W Europie konserwatywne partie wprowadzały związki jednopłciowe. Konserwatywne partie. I tak się dzisiaj zmienia rzeczywistość – zaznaczył.

– Możecie zawsze powiedzieć – ja to rozumiem – że ktoś jest za mało ambitny w jakiejś sprawie, ale trzeba zacząć rozmawiać o temacie równości, wprowadzić twarde rozwiązanie, jeżeli chodzi o związku partnerskie i wtedy jestem absolutnie przekonany, że jeżeli wykonamy ten pierwszy krok, będziemy tak blisko równości, że będziemy w stanie wprowadzać takie standardy, które są standardami cywilizowanego świata – i w USA i w większości państw Unii Europejskiej – powiedział Rafał Trzaskowski.

Hołownia: Później można rozmawiać

Następnie na pytanie odpowiedział Szymon Hołownia. Podkreślił, że w zakresie związków partnerskich nie ma żadnych wątpliwości, że powinny być wprowadzone.

– Jasno o tym mówiłem i chyba nawet w naszym ruchu nie znajdę osób, które myślą inaczej. To jest to na co czujemy, że jest czas, że to już dawno powinno być zrobione, patrząc na to, czego oczekują obywatele. A później można rozmawiać o tym, czego obywatele oczekują więcej i mieć w tej sprawie znowu takie same albo różne zdania – oznajmił.

