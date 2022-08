Ukraińskie siły zbrojne pod "specjalną" opieką Niemiec. Ważne słowa Scholza

Wypowiedzi niemiecka kanclerza Olafa Scholza na temat wspierania Ukrainy cytuje agencja AFP i serwis NEXTA. Jak zapewnił polityk, Berlin będzie wspierał Kijów "tak długo, jak będzie to potrzebne".

twitter

Mówiąc o kwestii wsparcia dla Ukrainy, kanclerz wezwał sojuszników Niemiec do długoterminowego i rzetelnego podziału pracy.

Kanclerz stwierdził, że wyobraża sobie, że Niemcy biorą na siebie "specjalną odpowiedzialność" za pomoc Ukrainie w odbudowie jej sytemu artylerii i systemu obrony przeciwlotniczej.

Scholz: Nie dostarczymy broni, którą Ukraińcy mogliby uderzyć w terytorium Rosji

Zaledwie kilka dni temu media rozpisywały się na temat wypowiedzi Scholz, który podczas spotkania "Dialog z obywatelami" w Magdeburgu zapewniał, że rząd federalny w "rozważny i dokładnie przemyślany sposób" podejmuje decyzje w sprawie dostaw broni na Ukrainę.

Polityk podkreślił, że dostawy te zostaną utrzymane, jednak przypomniał wspólną zasadę państw Zachodu, aby nie dostarczać do Kijowa broni, która mogłaby służyć do eskalacji konfliktu i ataków na terytorium Rosji.

– Celem pozostaje, aby Putin nie wygrał wojny, aby zachować suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Prezydent USA powiedział to całkiem jasno: powiedział, że nie dostarczy broni, która mogłaby być użyta do uderzenia na terytorium Rosji. Uważam to za zasadę, którą wszyscy odpowiednio się kierujemy. I dlatego patrzymy na to, co robią inni – mówił Scholz.

Kanclerz zdecydowanie potępił jednocześnie działania Władimira Putina, określając rosyjską agresję na Ukrainę jako pogwałcenie wszystkich międzynarodowych zasad ustalonych w ostatnich dekadach.

Czytaj też:

"Popieramy stanowisko kanclerza Niemiec". Węgry znów przeciw sankcjom na RosjęCzytaj też:

Incydent na spotkaniu z Scholzem. Półnagie aktywistki z napisami na piersiach