Ambasador USA spotkał się z organizacjami sędziowskimi

Amerykański dyplomata przekazał wiadomość o odbytym spotkaniu za pośrednictwem wpisu na portalu społecznościowym Twitter.

Jak podał, w rozmowach wzięli udział między innymi członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Organizacja jest znana głównie z krytyki obecnej władzy i przeprowadzanych zmian w sądownictwie. Jej przedstawiciele są aktywni szczególnie w mediach społecznościowych, a także w trakcie manifestacji opozycyjnych.

"Praworządność i przejrzystość"

"Praworządność i przejrzystość prawa są fundamentem silnych demokracji. Są też kluczem do pozyskiwania zagranicznych inwestycji i rozwoju gospodarczego. Rozmawiałem o tym z przedstawicielami stowarzyszeń sędziów i prokuratorów" – oznajmił Mark Brzezinski i opublikował wspólne zdjęcie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji sędziowskich, takich jak: Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", Stowarzyszenie Sędziów "Themis" oraz Stowarzyszenie Niezależnych Prokuratorów "Lex Super Omnia".

Brzezinski na "Campus Polska"

Ostatnio Mark Brzezinski wystąpił na organizowanym przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego "Campusie Polska Przyszłość". To druga edycja wydarzenia, które potrwa do 1 września. W imprezie udział bierze ponad tysiąc osób. Jak zdradzili organizatorzy, część z nich stanowią obcokrajowcy. Zaplanowano panele tematyczne. Dyskusje dotyczą między innymi: Ukrainy, cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, ekologii i praw mniejszości.

Ambasador USA w Warszawie wystąpił obok Trzaskowskiego podczas otwarcia imprezy. – Witajcie, młoda generacjo Polski. W imieniu Ameryki – dziękuję wam. Widzimy, co zrobiliście, jako państwo. Nie każdy umie to zrobić. W Ameryce pokazaliśmy to po bombardowaniu w Pearl Harbor. Pokazaliście, co to rola demokracji. Przyszłość jest wasza – mówił Brzezinski.

