Wicepremier weźmie udział w spotkaniu unijnych ministrów

W posiedzeniu szefów resortów obrony państw członkowskich Unii Europejskiej weźmie udział również minister obrony Ukrainy Oleksij Rezinkov.

Wydarzeniu będzie przewodniczył Wysoki Przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa Josep Borrell.

Temat spotkania ministrów obrony

Tematem przewodnim będą kwestie dotyczące sytuacji bezpieczeństwa w regionie ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla Ukrainy, broniącej się przed niesprowokowaną agresją rosyjską, a także współpraca państw członkowskich w zakresie uzupełniania własnych zdolności obronnych – podało Ministerstwo Obrony Narodowej RP za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej. Ministrowie obrony państw członkowskich UE poruszą także kwestię globalnych skutków wojny na Ukrainie. Omówione zostanie też dalsze wsparcie dla Ukraińców. Wtorkowe wydarzenie w czeskiej Pradze nazwano "roboczym lunchem".

Wypowiedź wicepremiera, szefa MON Mariusza Błaszczaka dla mediów przewidziana jest we wtorek około godz. 14:15 – przekazał resort.

Wartość sprzętu i pomoc dla Ukrainy

W niedawnym wywiadzie dla portalu polskatimes.pl minister obrony narodowej Polski mówił o wartości sprzętu, który nasz kraj przekazał walczącej z Rosją Ukrainie. Jak poinformował, kwota to już ponad 1,7 mld dolarów. – To dużo, ale mamy świadomość, że to inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Zresztą wsparcie, którego udzieliliśmy niejako nakłania nas do szybszych prac związanych z wyposażeniem Wojska Polskiego w nowoczesną broń – mówił.

MON od kilku miesięcy prowadzi zakupy sprzętu wojskowego na szeroką skalę. Chodzi między innymi o amerykańskie czołgi czy koreańskie myśliwce FA-50 i czołgi K2, a także armatohaubice K9. Polska kupi od Koreańczyków 180 czołgów oraz 212 haubic samobieżnych wersji K9A1. Stosowne dokumenty w tej sprawie zostały podpisane w ostatni piątek.

