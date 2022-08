Wieczorne spotkanie w BBN. Jakie tematy poruszono?

Informację przekazano za pośrednictwem konta Kancelarii Prezydenta RP na portalu społecznościowym Twitter.

"Wieczorem w BBN odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim oraz Mariuszem Błaszczakiem i Mariuszem Kamińskim" – podano.

Posiedzenie Biura było poświęcone "bieżącym sprawom bezpieczeństwa", takim jak: sytuacja na objętej wojną z Rosją Ukrainie, współpraca sojusznicza, bezpieczeństwo energetyczne w wymiarze krajowym i na arenie Unii Europejskiej.

Morawiecki w Paryżu

Premier Mateusz Morawiecki udał się w poniedziałek z wizytą do Paryża. Po spotkaniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, polityk wystąpił na konferencji prasowej. – Polska w tym roku zużyje mniej tego historycznie drogiego gazu niż w roku ubiegłym – stwierdził. I podkreślił, że "widać to już dzisiaj". Jednocześnie szef polskiego rządu zwrócił uwagę na politykę energetyczną Unii Europejskiej w dobie wojny na Ukrainie.

– Widzimy doskonale, jak Kreml wykorzystuje politykę energetyczną do swoich geopolitycznych i militarnych celów. Robi wszystko, żeby zdestabilizować sytuację w Europie. Preludium tego wielkiego kryzysu miało miejsce jesienią zeszłego roku. Dziś trochę w spóźnionym tempie musimy znaleźć naszą wspólną europejską odpowiedź na to, co dzieje się na wschodzie i w gospodarce europejskiej. Dlatego zaproponowałem prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi, przewodniczącej Ursuli von der Leyen i Komisji Europejskiej reformę systemu ETS – mówił.

Błaszczak w Pradze

Z kolei wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak uda się we wtorek do czeskiej Pragi, gdzie spotka się z unijnymi ministrami obrony, a także szefem resortu obrony Ukrainy. Wydarzeniu będzie przewodniczył Wysoki Przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa Josep Borrell.

Tematem przewodnim będą kwestie dotyczące sytuacji bezpieczeństwa w regionie ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla Ukrainy.

