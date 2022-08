Wakacje w domu. Ilu Polaków oszczędza w tym roku na wyjazdach?

Według ostatnich danych Narodowego Banku Polskiego, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 9,3 proc. w lipcu 2022 r. w ujęciu rocznym wobec 9,1 proc. r/r w czerwcu 2022 r.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w lipcu br. 15,9% w ujęciu rocznym wobec 15,9% w czerwcu.

Jak wzrost cen i niepokój dotyczący wysokich rachunków za energię wpłynął na wakacyjne plany Polaków?

Polacy bez wakacji

Ankietowanym w sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych zadano pytanie: "Gdzie spędził Pan/Pani tegoroczne wakacje?".

Najwięcej, bo aż 42,4 proc. ankietowanych, wybrało odpowiedź "Nigdzie nie wyjeżdżałem/am".

Wśród osób które wyjechały najwięcej udało się za granicę (15 proc.), a kolejne 13,5 proc. nad polskie morze. Wakacje na działce wybrało 12,3 proc. badanych, 10 proc. zdecydowało się na wyjazd nad jezioro, a 6,7 proc. w góry.

Koniec wakacji, ale nie sezonu

Tymczasem jak wskazują dane platformy Noclegi.pl, chociaż tegoroczne wakacje dobiegają końca, to sezon turystyczny trwa. Sierpień pod względem liczby rezerwacji był bardzo dobry – było ich o blisko 25 proc. więcej niż w zeszłym roku – wskazuje serwis.

– W ciągu całych wakacji odnotowaliśmy 15 proc. więcej rezerwacji rok do roku – mówi Natalia Jaworska, ekspert platformy Noclegi.pl. – Byłby to spory powód do zadowolenia dla branży, bo przecież już zeszłoroczny sezon był rekordowy, jednak trzeba wziąć pod uwagę fakt, że pobyty były krótsze niż w zeszłym roku, średnio o jeden dzień, a koszty prowadzenia działalności wzrosły bardziej niż mogły wzrosnąć ceny zakwaterowania – wyjaśnia.

