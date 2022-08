"Hodowla dzieci w laboratoriach ma miejsce". Prof. Roszkowski broni podręcznika do HiT

Od 1 września tego roku, czyli od początku nowego roku szkolnego, przedmiot Historia i Teraźniejszość zastąpi Wiedzę o Społeczeństwie (WOS) w pierwszych klasach liceów i techników. Jednym z dwóch dopuszczonych podręczników do nauczania HiT jest pozycja autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego.

Treści zawarte w podręczniku wzbudzają kontrowersje i są przedmiotem krytyki ze strony niektórych komentatorów i polityków opozycji.

Jeden z fragmentów który wzbudził szczególne emocje brzmi: "Lansowany obecnie, »inkluzywny« model rodziny zakłada tworzenie dowolnych grup ludzi, czasem o tej samej płci, którzy będą przywodzić dzieci na świat w oderwaniu od naturalnego związku kobiety i mężczyzny, najchętniej w laboratorium. Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli".

Prof.Roszkowski: Taka interpretacja, jak została narzucona, jest fałszywa

Wiele osób wykorzystało wspomniany fragment do uderzenia w historyka, zarzucając mu, że mówi o dzieciach poczętych metodą in vitro jak o "hodowli".

Jak jednak tłumaczy autor książki, taka interpretacja jest błędna, a on nie napisałby dzisiaj czegokolwiek inaczej w swoim podręczniku. Prof. Roszkowski przyznaje jednocześnie, że "być może wyjaśniłby troszeczkę lepiej, o co tutaj chodzi".

– Ten fragment został wycofany tylko dlatego, żeby dalej nie można było ćwiczyć na tym podręczniku zabiegów czysto politycznych – tłumaczy prof. Roszkowski. – Taka interpretacja, jak została narzucona, jest fałszywa, bałamutna i służy rozdrażnianiu. To nie ja drażnię te dzieci, to nie autor podręcznika deklaruje brak miłości do tych dzieci, to ci politycy to zrobili – dodaje historyk.

Jednocześnie autor podręcznika zapewnił, że fragment ten nie odnosił się do in vitro. – To słowo w ogóle nie pada. Hodowla dzieci w laboratoriach ma miejsce – stwierdził.