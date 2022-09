Morawiecki: Celem Niemców było unicestwienie przeciwnika

W Zamku Królewskim w Warszawie trwa prezentacja "Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939–1945".

W trakcie uroczystości, która ma miejsce w 83. rocznicę rozpoczęcia drugiej wojny światowej, prezes PiS Jarosław Kaczyński podał kwotę, którą Polska powinna otrzymać od Niemiec według autorów raportu, nad którym pracował specjalny zespół.

Morawiecki: Polacy mieli być eksterminowani

Po liderze Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał premier Mateusz Morawiecki. – Polacy mieli być w większości eksterminowani. Ta akcja była realizowana przez Niemców od początku wojny. Doszło do zbrodni na narodzie, niewinnych ludziach – mówił szef polskiego rządu.

– II wojna światowa była być może najkrwawszym konfliktem w historii ludzkości, który charakteryzował się innym podejściem, które wyraził tuż przed wojną Adolf Hitler – celem wojny nie jest jakaś linia, jest całkowite unicestwienie przeciwnika – podkreślił Morawiecki.

– W Generalplan Ost dokładnie to ujęto. Polacy mieli być eksterminowani, a ta pozostała część miała zostać niewolnikami narodu panów. Ten plan realizowano z żelazną konsekwencją – dodał polityk.

– Ten pierwszy dzień wojny to nie tylko Westerplatte, ale też Wieluń, bomby, które spadły na śpiące miasto. Takich miast w samym tylko wrześniu było 158. Uległy zniszczeniu w co najmniej połowie – mówił szef polskiego rządu. – Gdy myślimy o tych wszystkich wydarzeniach to warto się zastanowić, jak powszechnym tłumaczeniem jest to, że "to byli tylko rządzący". To byli ludzie wykonujący rozkazy – dodał.

