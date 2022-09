"Przeciwko Lasom Państwowym rozpoczęły się działania hybrydowe"

To już kolejna w ostatnich tygodniach informacja o niebezpiecznych działaniach aktywistów ekologicznych w polskich lasach.

Jak podają Lasy Państwowe, podczas prac w Leśnictwie Smerek na terenie Nadleśnictwa Cisna pracownik leśny natrafił piłą na metal wbity w drzewo. Po sprawdzeniu okolicznych drzew detektorami metalu leśnicy znaleźli jeszcze cztery jodły z ponabijanymi gwoździami. Niektóre miały wbity metal wysoko, co zagrażało zdrowiu a nawet życiu stolarzy pracujących w tartaku (gdyby takie drzewo do nich trafiło).

Do podobnej sytuacji doszło kilka tygodni temu w Nadleśnictwie Lutowiska. Tam jednak udało się odkryć wbite gwoździe przed rozpoczęciem prac leśnych.

Groźby wobec leśniczego i jego bliskich

Lasy Państwowe informują również o wpisach zawierających groźby karalne wobec pracowników spółki oraz ich bliskich pojawiających się w mediach społecznościowych.

Była tam zapowiedź nękania rodziny leśniczego, jego dzieci a także nachodzenia go w jego prywatnym domu. O kolejnej próbie zamachu i groźbach karalnych zostały zawiadomione policji i prokuratura – czytamy.

– Agresja pseudoekologów zagraża już bezpośrednio zdrowiu i życiu leśników. Nasilenie ich przestępczych działań to także wynik przyzwolenia na takie zachowanie ze strony oficjalnych organizacji ekologicznych, które już nie tylko rozpowszechniają nieprawdziwe lub zmanipulowane informacje o działalności Lasów Państwowych, ale także same zaczęły przekraczać prawo. Kilka dni temu rzecznik Greenpeace Marek Józefiak publicznie zasugerował, że za bandyckim napadem na protestujących ekologów stoją leśnicy, a potem ta organizacja oficjalnie oświadczyła, że słowa rzecznika wyrażają jej stanowisko – relacjonuje rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski.

Działania hybrydowe wobec Lasów Państwowych

– Wydaje się, że przeciwko Lasom Państwowym rozpoczęły się zaplanowane działania hybrydowe, mające narzucić polskiej opinii publicznej, że leśnicy, stojący przecież na straży naszych lasów od prawie stu lat, są zagrożeniem dla polskiej przyrody i należy te przedsiębiorstwo zlikwidować – dodaje rzecznik.

– Wykorzystywane są do tego polskojęzyczne media i popularne serwisy społecznościowe. Lasy Państwowe nie kryją bowiem swojego sprzeciwu wobec unijnych planów wprowadzenia katastrofalnego dla polskiej gospodarki pakietu klimatycznego "Gotowi na 55", którego konsekwencją będzie m.in. upadek przemysłu drzewnego, bezrobocie dla prawie pół miliona osób i wprowadzenie zakazu wstępu do co dziesiątego lasu w Polsce. My mówimy temu nie, dlatego staliśmy się wrogiem numer jeden dla międzynarodowych organizacji ekologicznych – wskazuje Gzowski.

