Rusza kampania #bezprzedawNIEnia o niemieckiej agresji w czasie II wojny światowej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński ogłosił dziś na antenie TVP Info rozpoczęcie kampanii rządowej #bezprzedawNIEnia. Akcja ma dotrzeć nie tylko do Polaków, ale także osób poza granicami kraju, a przede wszystkim do Niemców. Tego zdania jest minister Gliński, który w programie telewizyjnym mówił o potrzebie budowania tożsamości historycznej oraz integracji krajów europejskich.

Decyzja ma związek z ogłoszonym w czwartek raportem dotyczącym strat poniesionych przez Polskę w wyniku okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. – Mamy coś do zrobienia dla polskiego społeczeństwa i jest oczywiste, że naszym obowiązkiem było przedstawić ten raport – powiedział Piotr Gliński w rozmowie z prowadzącą Magdaleną Ogórek.

– Rozpoczynamy w tej chwili kampanię #bezprzedawNIEnia, bo musimy rozmawiać, tłumaczyć, informować – zaznaczył minister. – Zapraszamy niemiecką młodzież do Polski, nasza kampania jest dostępna w sieci w obcych językach, także w niemieckim – apelował w programie TVP Info.

Kampania #bezprzedawNIEnia w ramach europejskiego partnerstwa

Zdaniem ministra partnerstwo w Europie wymaga rozumienia tego, co dzieje się w innych krajach. W jego opinii Niemcy powinni brać przykład z Polaków, których wielu potrafi używać niemieckiego. Nasi zachodni sąsiedzi mogliby, jak uważa Gliński, uczyć się polskiego, aby lepiej rozumieć wydarzenia sprzed 80 lat, a także teraźniejszość.

Kampania #bezprzedawNIEnia, którą dziś o godzinie 11 zainaugurował wernisaż wystawy plenerowej przy pl. Piłsudskiego w Warszawie, jest dostępna także w sieci. Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis, poświęcony tematowi reparacji wojennych. Hasło opatrzone hasztageiem #bezprzedawNIEnia zyskuje w ostatnich dniach dużą popularność.

We wczorajszym "Trójkowym komentarzy dnia" minister Piotr Gliński odniósł się do hasła kampanii, mówiąc że Polską racją stanu jest kwestia reparacji, którą rząd stawia dobitnie i jasno. – Mam nadzieję, że to jest także hasło bliskie każdemu Polakowi. To jest polskie hasło, całe polskie społeczeństwo mówi dzisiaj "bez przedawnienia"– powiedział minister na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia.

