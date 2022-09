Test "Do Rzeczy": Huawei Matebook X PRO 2022

Są takie modele samochodów oraz komputerów, które producenci kojarzeni głównie z tańszym sprzętem wypuszczają na rynek, żeby pokazać wszystkim jedno: w swojej branży potrafimy być najlepsi. W przypadku Huawei taką serią ultrabooków jest właśnie MateBook X Pro.

Ważący 1,3 kg ultrabook jest smukły (jego grubość to 15,5 mm), elegancki i granatowy, co jest szczególnie ciekawe w tłumie czarnych biznesowym komputerów. Obudowa ultrabooka jest też przyjemna w dotyku (dzięki pokryciu powłoką soft-touch) i nie działa jak magnes na odciski palców. Wysokiej jakości materiały są świetnie spasowane, a podświetlana klawiatura i gładzik są tak dobrze zaprojektowane, że korzystanie z nich jest naprawdę przyjemne. Touchpad obsługuje nie tylko tradycyjne gesty, lecz także wiele nowych, które przyspieszają wykonywanie zrzutów ekranowych, minimalizowanie okna, zmianę poziomu jasności czy regulowanie głośności. Wbudowana kamerka obsługuje funkcję rozpoznawania twarzy Windows Hello. Można również sterować laptopem bezdotykowo, wykonując odpowiednie gesty w powietrzu (rozwiązanie znane od lat użytkownikom samochodów klasy premium).