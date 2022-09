Lato zamknięte w słoiku

Pod metalową przykrywką w szklanym słoiku zamykamy nasze najlepsze i najsmaczniejsze smaki, wspomnienia lata. Światem przyrody kieruje sezonowość, więc właśnie teraz, w okresie późnego lata i wczesnej jesieni, jest czas na robienie przetworów.

Możemy kisić, marynować, pasteryzować i konserwować cukrem, suszyć i mrozić – wykorzystajmy każdy sposób, by mieć pod ręką to, co lubimy, i to, co jest nam potrzebne w kuchni przez cały rok.