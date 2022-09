Minister Moskwa: Trwa spotkanie sztabu kryzysowego

"Trwa spotkanie sztabu kryzysowego dot. sytuacji na Kanale Gliwickim. Służby nieprzerwanie działają na miejscu – zbierają śnięte ryby i pobierają kolejne próbki wody do analizy. Dotychczasowe wyniki badań stwierdziły duże występowanie alg" – przekazała minister klimatu i środowiska za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter.

Jak podał resort, w spotkaniu, oprócz Anny Moskwy, udział biorą wiceministrowie Adam Guibourgé-Czetwertyński i Jacek Ozdoba.

"W wodzie Kanału stwierdzono obecność złotej algi, trwają dalsze badania. Dziękujemy wszystkim służbom za współpracę" – stwierdziła w poniedziałek szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Śnięte ryby na Kanale Gliwickim

Na Kanale Gliwickim zauważono w połowie sierpnia br. około stu śniętych ryb. Miejsce stanowi drogę wodną, łączącą rzekę Odra z miastem Gliwice. To druga tego typu sytuacja w ostatnim czasie. Wcześniej – 13 lipca – wyłowiono z kanału martwe ryby, które ważyły łącznie około 700 kilogramów. W sierpniu lokalni urzędnicy podali, że waga odnotowanych ryb to mniej więcej 200 kilogramów. Przekazano też, iż Inspekcja Weterynaryjna pobrała próbki do odpowiednich badań. O sprawie mieszkańcy mieli powiadomić starostwo powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu w województwie opolskim. Inspekcja Weterynaryjna od razu zabezpieczyła kilka sztuk śniętych ryb do badań.

Kanał Gliwicki to 40-kilometrowa droga wodna, która przebiega przez dwa województwa – opolskie i śląskie. Zaczyna się w Kędzierzynie-Koźlu, na 98. kilometrze rzeki Odra, a kończy w Gliwicach.

Podwyższone wartości rtęci

Co ciekawe, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informował swego czasu, że w Kanale Gliwickim oraz w Kanale Kędzierzyńskim na Śląsku stwierdzono podwyższone wartości rtęci. "Rozstrzygającym o wpływie na organizmy żywe jest badanie na obecność rtęci w rybach. Państwowy Instytut Weterynarii wykluczył rtęć jako przyczynę śnięcia ryb w Odrze. Rtęci nie stwierdzono w woj. dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim. Podwyższone wartości rtęci wystąpiły w Kanale Gliwickim i Kędzierzyńskim na Śląsku" – przekazano w oficjalnym komunikacie.

Inspektorat dodał, że "jest to zjawisko spowodowane osadzaniem się metali ciężkich na dnie, co jest typowe dla terenów przemysłowych".

