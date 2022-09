Morawiecki: Wyrównywanie szas polski gminnej i powiatowej to DNA naszej polityki

Premier Mateusz Morawiecki odwiedza mazowieckie wsie pod hasłem "Bezpieczna Polska, bezpieczni Polacy”. W trakcie konferencji prasowej we wsi Bujały-Gniewosze mówił o programach społecznych, które jego zdaniem są kluczowe dla obecnego rządu.

– To jest DNA naszej polityki, podstawowy jej wymóg, czyli wyrównywanie szans Polski gminnej i Polski powiatowej – powiedział premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami gminy Jabłonnej Lackiej.

Premier podkreślił, że dotychczasowe programy społeczne, takie jak 500 plus, 13. i 14. emerytura, trzeba nie tylko zachować, "ale i rozwijać”. Jego zdaniem Koalicja Obywatelska nie rozumiała i nadal nie rozumie różnic wynikających z życia na wsi od życia w mieście.

– Co tymczasem mówią nasi poprzednicy? Co mówi poseł, działacze, członkowie Platformy Obywatelskiej: "Zlikwidować 13. i 14. emeryturę, nie chcemy 500 Plus” – stwierdził premier i dodał – jak ktoś sobie żyje w wielkim mieście i dobrobycie, to może tego nie potrzebuje – zakończył prezes Rady Ministrów.

Premier Morawiecki: Na wsi żyje się lepiej

Jednocześnie premier podkreślił, że dzięki działaniom polskiego rządu życie na wsi staje się dużo wygodniejsze. Jako przyczynę wskazywał między innymi rozwój infrastruktury drogowej, budowę dróg powiatowych i gminnych.

Morawiecki zwrócił uwagę na trudny czas dla Polski, związany z kryzysem energetycznym na świecie. – Naszym podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i finansowego Polaków, ale i bezpieczeństwa kraju – podkreślał premier.

Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami wsi Bujały-Gniewosze odwiedził także wielopokoleniową rodzinę. Podkreślił wagę bezpieczeństwa żywnościowego jako dobra narodowego. – Mogłem tutaj poczuć, czym jest gospodarowanie na ojcowiźnie, jak z wielką pasją gospodarze uprawiają tę ziemię – stwierdził premier.

