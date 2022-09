Kryzys energetyczny. Ziobro: Będę wnioskował do premiera

W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki udał się do Francji, gdzie zaproponował prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi, przewodniczącej Ursuli von der Leyen i Komisji Europejskiej reformę systemu ETS. Propozycja nie przyniosła rezultatów.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wystąpił w poniedziałek na konferencji prasowej. Jej przedmiotem był kryzys energetyczny. Polityk powiedział, że w związku z brakiem efektu po propozycji premiera Morawieckiego wobec prezydenta Macrona, Polska musi wykonać kolejny krok.

– Coraz bardziej widzimy dramatyczne konsekwencje dla Europy, ale to, co nas najbardziej interesuje dla Polski, polityki energetycznej Unii Europejskiej. Polityka energetyczna Unii Europejskiej przez lata była forsowana pod dyktando Berlina, który, o czym dziś doskonale wiemy, wychodzi to bardzo jawnie i czytelnie w czasie tego konfliktu wywołanego przez Putina, była tak naprawdę wspólną polityką Kremla i Berlina, Rosji i Niemiec zmierzającą do tego, aby odejść od węgla na rzecz gazu jako paliwa pośredniego – powiedział Ziobro.

Ziobro: Będę wnioskował do premiera

Ziobro powiedział, że Berlin forsował politykę antywęglową z racji swojej potężnej pozycji w organach Unii Europejskiej. W efekcie państwa europejskiej, w tym Niemcy znalazły się w kryzysowej sytuacji.

– Ale dla nas najważniejsza jest sytuacja Polski. Dlatego jako minister sprawiedliwości, przedstawiciel Solidarnej Polski będę wnioskował do pana premiera o to, by Polska wystąpiła z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej, która zajęłaby się zmianą polityki energetycznej Unii Europejskiej, czyli wyciągnięcia wniosków z tego konfliktu, który toczy się za naszą wschodnią granicą – mówił dalej Zbigniew Ziobro.

Polityk zwrócił uwagę, że nie widać perspektyw na zakończenie kryzysu, natomiast widać jego narastające konsekwencje. – Putin skutecznie wykorzystuje energię jako broń w walce z krajami wolnego świata. Wykorzystuje uzależnienie, do którego doszło właśnie w rezultacie forsowania przez Brukselę i Berlin polityki uzależniającej Unię Europejską od dostaw rosyjskiego gazu – powiedział Ziobro, dodając, że czas wyciągnąć z tego wnioski.

