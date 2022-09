Zniesienie zakazu korzystania z wód Odry. Jest decyzja wojewody

Jak poinformował w poniedziałek wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, od 6 września przestaje obowiązywać zakaz korzystania z wód Odry.

Podczas prowadzonych w ostatnim tygodniu badań wody nie stwierdzono nowych przypadków śnięcia ryb na całej długości rzeki. Badania wody nie wykazały również czynników, które mogą być niebezpieczne przy normalnym użytkowaniu Odry. W związku z tym Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podjął decyzję o zniesieniu ograniczeń wprowadzonych rozporządzeniem 12 sierpnia i przedłużanych w kolejnych tygodniach – podano w komunikacie.

Jednocześnie władze województwa podkreślają, że służby i inspekcje nadal będą prowadziły monitoring Odry, koordynowany przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Decyzje dotyczące znoszenia szczegółowych zakazów na różnych odcinkach Odry, w tym zakazu wędkowania i połowu ryb podejmą zarządzający: zarząd województwa zachodniopomorskiego, Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego i Wody Polskie.

Reakcja władz na katastrofę na Odrze

Na przełomie lipca i sierpnia na Odrze doszło do potężnej katastrofy ekologicznej, w wyniku której masowo wyginęły ryby oraz inne stworzenia żyjące w rzece. W tej chwili badane są dwie możliwości, co do przyczyn skażenia.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że wyniki badań ekspertów z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie wskazały obecność w wodzie z Odry mikroorganizmów – złotych alg. Ich zakwit może spowodować pojawianie się toksyn zabijających ryby i małże, ale nie są one szkodliwe dla człowieka.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska poinformował niedawno o otrzymaniu wyników badań próbek Odry przeprowadzonych przez holenderskich ekspertów. Potwierdziły one ustalenia polskich badaczy. W rzece nie stwierdzono przekroczenia poziomu stężenia metali ciężkich.

