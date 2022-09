Wypadek białoruskiego autobusu na Mazowszu. Są ranni

Pojazd zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Podróżowało nim około 45 osób. Służby, które pojawiły się na miejscu, poinformowały o osobach rannych. Droga została całkowicie zablokowana w obu kierunkach – przekazał portal tvp.info.

Wypadek autobusu na Mazowszu

Do wypadku doszło we wtorek po godz. 09:00 na drodze krajowej numer dwa. "Po godz. 09:00 w Piotrowinie gm. Kałuszyn autobus rejsowy zjechał do przydrożnego rowu. Działamy na miejscu wspólnie z innymi służbami. Udzielono niezbędnej pomocy pasażerom. Dwie osoby wymagały pomocy medycznej w szpitalu. Czynności trwają" – podało po godz. 10:00 konto warszawskiej policji na portalu społecznościowym Twitter.

"Obecnie krajowa »dwójka« jest zablokowana w obu kierunkach. Na miejscu policjanci kierują na objazdy. Osoby, jadąc od Siedlec, powinny kierować się do miejscowości Jagodne Gałki, natomiast w kierunku Siedlec na drogę numer 697 na Węgrów" – poinformowali funkcjonariusze.

Kierowca był trzeźwy

Według wstępnych ustaleń, autobus jadący w kierunku Warszawy wypadł z jezdni i przewrócił się na bok. Kierowca pojazdu był trzeźwy – przekazała portalowi tvp.info Elżbieta Zagórska z policji w Mińsku Mazowieckim. Z ustaleń Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że autobusem podróżowali sami obywatele Białorusi. St. kpt. Kamil Płochocki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim poinformował, że jedna z osób poszkodowanych jest w stanie ciężkim. Natomiast łącznie co najmniej pięć osób zostało przewiezionych do szpitala.

"W wyniku wypadku białoruskiego autobusu do szpitali trafiło pięć osób. Jedna jest w stanie ciężkim. Na miejsce skierowano osiem zespołów ratownictwa medycznego. Minister Adam Niedzielski jest na bieżąco informowany o stanie zdrowia rannych" – oznajmił resort zdrowia w komunikacie umieszczonym około godz. 11:00 na Twitterze.

