Syn Rozenek ma szczęście. Taka mama to skarb

Otóż chce zostać znanym projektantem. Marzy mu się światowa kariera. „Chciałbym za pięć lat zaczynać już firmę modową. Chcę pokazać polską modę całemu światu i nie chcę zatrzymać się na Polsce” – zapowiada w rozmowie z portalem Plejada. Dodaje też, że ma wsparcie obojga znanych rodziców plus znanego ojczyma. – „Właściwie to z tatą zaczynałem lubić projektowanie. Tak to się zaczęło, że z tatą rozmawialiśmy o tym i z tatą projektowałem. Radek też mnie wspiera. [...] Radek jest bardzo ważną osobą w moim życiu. Bardzo się cieszę, że mam dobre relacje z Radkiem, bo jest również inspiracją, mentorem w pewnym sensie. Dużo się nauczyłem od niego i dużo miłego czasu spędziliśmy razem” – opowiada. Najważniejsza w planowaniu kariery jest jednak mama Małgorzata. „Mama bardzo mnie wspiera. Mama otwiera mi też dużo możliwości, tata podobnie” – przyznaje Stanisław. Doceniamy szczerość i prostą konstatację, że najbardziej to liczą się wpływy mamy, a cała reszta to dodatek. Jak choćby talent.