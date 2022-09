Test "Do Rzeczy": Projektor Epson EF-12

Elegancki, czarny projektor, stylizowany nieco na gadżet w stylu retro, bez trudu spełnia wymogi stawiane przed urządzeniami przenośnymi: jest stosunkowo niewielki 17,5 x 17,5 x 13,5 cm) i waży tylko 2,1 kg. Dzięki temu testowany model może z powodzeniem pełnić funkcję centrum domowej rozrywki, a także nadaje się, aby zabrać go do znajomych na pokaz zdjęć z wakacji lub na biznesową prezentację. Instalacja i obsługa są banalnie proste. Ostrość ustawia się automatycznie (można też niby własnoręcznie, ale automat radzi sobie bardzo dobrze). Szybko i łatwo można się też podłączyć do sieci wi-fi. Wbudowany system Android TV umożliwia korzystanie z różnych serwisów streamingowych. Dołączony w zestawie pilot ma zaś specjalne przyciski, przyspieszające uruchomienie takich serwisów jak YouTube, Netflix lub Google Play. Obraz można wyświetlić praktycznie na dowolnej powierzchni: suficie, ścianie etc. Jakość obrazu jest bardzo dobra. Obraz jest ostry, ma bardzo ładne, żywe kolory oraz głębokie czernie. Współczynnik kontrastu wynosi 2500000:1.