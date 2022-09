Cyberataki na Albanię. Cieszyński zabiera głos

W ubiegłym tygodniu doszło do cyberataku na systemy komputerowe Albanii, będące w posiadaniu tamtejszej policji. MSW Albanii poinformowało, że cyberatak zmusił urzędników do tymczasowego wyłączenia krajowego systemu zarządzania informacjami oraz systemu do śledzenia danych osób wjeżdżających i wyjeżdżających z Albanii. Winą za atak obarczono Iran – podobnie jak za lipcowy incydent. Tirana zerwała stosunki dyplomatyczne z Teheranem.

Cieszyński: Polska solidarna z Albanią

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński wydał oświadczenie, w którym wyraża pełne poparcie dla Albanii.

"Polska wyraża pełną solidarność z rządem i narodem Albanii, ofiarami niedawnego zmasowanego cyberataku. Ten celowy akt agresji w cyberprzestrzeni został zaplanowany tak, aby uderzyć w infrastrukturę krytyczną, usługi rządowe i sytuację społeczno-gospodarczą Albanii. Atak negatywnie wpłynął na życie zwykłych ludzi, rodzin i dzieci" – czytamy.

"Polska, jako państwo przewodniczące Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), potępia wszelkie formy szkodliwych działań w cyberprzestrzeni, których celem jest destabilizacja administracji publicznej i życia społecznego. Jest to niedopuszczalne w świetle prawa międzynarodowego, uzgodnionych norm zachowania państw, zatwierdzonych przez wszystkie państwa członkowskie ONZ i stoi w sprzeczności z obecnymi procesami w międzynarodowych debatach na temat odpowiedzialnego zachowania się w cyberprzestrzeni. W tym kontekście, jesteśmy również głęboko zaniepokojeni niedawną serią szkodliwych działań w cyberprzestrzeni wymierzonych w szereg państw OBWE w regionie Bałkanów, w tym m.in. Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę oraz Słowenię. Polska, wraz z partnerami z Unii Europejskiej i NATO, oferuje Albanii wsparcie w budowaniu bardziej odpornego środowiska na zagrożenia cybernetyczne" – wskazano w komunikacie.