Sejmowa komisja przyjęła projekt uchwały. Reparacje również od Rosji?

Z trzech projektów zgłoszonych przez PiS, PO oraz PSL wybrano projekt partii rządzącej. – To historyczny dzień z punktu widzenia państwa polskiego, bo ta uchwała przywraca naturalny porządek, jaki powinien funkcjonować w relacjach międzynarodowych, ponieważ uchwała wzywa rząd Niemiec do tego, by przyjął odpowiedzialność prawną, polityczną, moralną, etyczną, także ekonomiczną za skutki II wojny światowej - powiedział poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.

Jego zdaniem sprawa reparacji nigdy nie została uregulowana. – Nie zawarto żadnej umowy, która regulowałaby kwestie rozliczenia się z II wojny światowej – podkreślił poseł w rozmowie z dziennikarzami.

Reparacje od Rosji?

Mularczyk zaznaczył, że politykom PiS zależało na tym, aby w uchwale wyraźnie zaznaczyć, że Rzeczpospolita Polska nigdy nie otrzymała żadnego zadośćuczynienia także za straty poniesione w wyniku agresji rosyjskiej. Zdaniem polityka PiS straty te wymagają jeszcze oszacowania i obliczenia przez zespół ekspercki, który rozpocznie prace, jeśli uchwała zostanie przyjęta. – Być może w pewnej perspektywie taki raport zostanie przygotowany – powiedział Mularczyk.

Projekt wiodący PiS

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, że należycie reprezentowane Państwo Polskie nigdy nie zrzekło się roszczeń wobec Państwa Niemieckiego. Twierdzenie, że roszczenia te zostały prawomocnie wycofane lub przedawnione nie ma żadnych podstaw, ani moralnych ani prawnych. Krzywda milionów Polaków krzyczeć będzie dopóki nie zostanie sprawiedliwie naprawiona" – czytamy w projekcie.

Autorzy projektu poinformowali, że nawiązują do uchwały Sejmu z 10 września 2004 r. traktującej o tym, że Polska "nie otrzymała dotychczas należnej rekompensaty finansowej i reparacji wojennych za olbrzymie zniszczenia oraz straty materialne i niematerialne wywołane przez niemiecką agresję, okupację, ludobójstwo i utratę niepodległości przez Polskę".

