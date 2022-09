Zimą nie będzie czym solić jezdni? GDDKiA uspokaja

"W obliczu pojawiających się informacji o niedoborach soli i potencjalnie alarmującej sytuacji z tym związanej, informujemy, że na chwilę obecną zapełniliśmy solą drogową ok. 75 proc. naszej całkowitej pojemności magazynowej. To stanowi ponad 100 proc. zużycia soli w porównaniu do poprzedniego sezonu zimowego 2021/2022, a także średniego jej zużycia na sezon w ostatnim dziesięcioleciu" – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W sezonie 2021/2022 na drogach zarządzanych przez GDDKiA zużyto 345887,47 ton soli. To wynik nieznacznie większy niż średnia z lat 2012-2021, która wynosi 343032 ton soli na sezon zimowy.

"Obecnie w magazynach na sezon 2022/2023 mamy zabezpieczone 392424,94 ton soli. Czy zestawiając te liczby ze sobą, można stwierdzić niedobory czy też sytuację alarmową? Zdecydowanie nie. Apelujemy, aby nie kreować nieprawdziwych obszarów, w których rzekomo czegoś brakuje lub za chwilę zabraknie" – napisano w komunikacie.

GDDKiA: Przygotowania do kolejnej zimy trwają od wiosny

Przygotowania do kolejnego sezonu zimowego GDDKiA rozpoczyna tak naprawdę już wiosną każdego roku. "W połowie października, zdecydowanie wcześniej niż kierowcy rozpoczną wymianę opon letnich na zimowe, przechodzimy w pierwszy stopień gotowości do zimowego utrzymania naszych dróg. To dotyczy również soli. Pomimo przedstawionych wyżej stanów magazynowych, prace wciąż trwają" – zapewnia dyrekcja.

W ramach aktualnie trwających postępowań przetargowych środki do usuwania śliskości zimowej będą nadal sukcesywnie uzupełniane w celu należytego zabezpieczenia, zbliżającego się sezonu zimowego.

Sól drogowa z polskich kopalń

Na podstawie prowadzonych postępowań przetargowych GDDKiA kupuje sól od polskich firm, tj. Kopalni Soli Kłodawa oraz KGHM Metraco. W części województw sól kupowana jest samodzielnie przez wykonawców zimowego utrzymania, którzy pozyskują sól również z innych źródeł.

GDDKiA podkreśla, że w połowie października, jak co roku, przedstawi szczegółowe informacje dotyczące gotowości do zimowego utrzymania dróg krajowych zarządzanych przez nią w sezonie 2022/2023.

