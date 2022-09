Zakończyło się spotkanie premiera z ministrami. "Jutro szczegóły"

"Szantaż gazowy Rosji doprowadził do drastycznego wzrostu cen energii. Musimy temu przeciwdziałać przez regulacje unijne i krajowe. Zakończyło się spotkanie Mateusza Morawieckiego z ministrami dot. kolejnych rozwiązań chroniących rodziny i firmy przed podwyżkami cen energii. Jutro szczegóły" – napisał na portalu społecznościowym Twitter Piotr Müller i dodał kilka zdjęć ze spotkania.

twitter

W dyskusji, oprócz Mateusza Morawieckiego, udział wzięli między innymi minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, a także wicepremier oraz szef Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.

Rozwiązania pomocowe rządu

W ostatni poniedziałek rzecznik prasowy rządu Piotr Müller zapowiedział, że w bieżącym tygodniu rządzący przedstawią pakiet różnego rodzaju rozwiązań pomocowych dla sektora energochłonnego, czyli dużych firm, które najbardziej potrzebują energii, ale również pewne rozwiązania dla klientów indywidualnych, które spowodują, że będzie się opłacało nie zużywać więcej energii elektrycznej niż w poprzednich latach.

Obóz władzy chce stworzyć system, w którym jeśli nie przekroczy się pewnego poziomu zużycia energii, to będzie się płaciło mniejsze ceny za energię elektryczną niż gdyby ten próg przekroczyć. Ma to zachęcać do tego, by faktycznie nie zwiększać wykorzystania energii. Już teraz zużycie gazu globalnie w Polsce jest niższe niż w zeszłym roku, ponieważ firmy i obywatele podejmują działania oszczędnościowe, w związku z wysokimi cenami, spowodowanymi wojną na Ukrainie.

Podatek od zysków nadzwyczajnych

Ostatnio mówi się także o tym, że rząd może wprowadzić nowy podatek od zysków nadzwyczajnych, którym miałyby zostać objęte spółki gazowe i energetyczne. Ma to związek z drastycznymi podwyżkami cen energii, na których zarabiają firmy dostarczające surowce.

Podatek od nadzwyczajnych zysków wprowadziły już między innymi Włochy, opodatkowując dodatkowe zyski spółek energetycznych początkowo na poziomie 10 proc., a obecnie – 25 proc.

Czytaj też:

Müller: Gdyby rządziła PO, nie mielibyśmy Baltic PipeCzytaj też:

Anna Moskwa: Zachęcamy do kupowania węgla na raty