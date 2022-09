Świrski i Glapiak. Komisja zarekomendowała kandydatów do KRRiT

Obecna kadencja członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kończy się we wrześniu. KRRiT składa się z 5 członków – dwóch wyznacza prezydent RP, dwóch Sejm i jednego Senat. Członkowie Rady są powoływani w jej skład na 6-letnią kadencję

W środowym głosowaniu Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Macieja Świrskiego. Uzyskał on poparcie 15 posłów; przeciw było 12, jeden wstrzymał się od głosu.

"Nowa rewolucja technologiczna"

Świrski od 2017 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej jako jej wiceprzewodniczący, a od 2021 r. jest jej przewodniczącym. Rada nadzorcza PAP pod jego kierunkiem nadzoruje plan zmian technologicznych i organizacyjnych.

Od 2006 do 2009 r. Świrski był wiceprezesem PAP, odpowiadając za technologie, finanse i działalność internetową agencji. "W czasie jego kadencji w zarządzie, PAP po raz pierwszy w historii swojego działania jako SSP uzyskała dodatni wynik finansowy" – napisano w sejmowym uzasadnieniu kandydatury Świrskiego. Był prezesem Polskiej Fundacji Narodowej. Jest założycielem Reduty Dobrego Imienia Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom.

Występując przed Komisją Maciej Świrski podkreślił, że "w tej chwili jesteśmy na progu nowej rewolucji technologicznej (..), która polega na wprowadzeniu do mediów, ale także do Internetu technologii blockchain, która zmienia całkowicie obraz komunikacji pomiędzy podmiotami w świecie mediów, ale także pomiędzy użytkownikami tych mediów a kimś, kogo można nazwać agregatorami tych treści". – To jest zagadnienie, które dla ludzi nieobeznanych z tą technologią jest całkowicie tajemnicze, ale jesteśmy w przededniu tej rewolucji – powiedział.

Druga kandydatka PiS

Akceptację posłów uzyskała też druga kandydatka PiS, była szefowa CIR Agnieszka Glapiak. Jest ona dziennikarką, politologiem i urzędnikiem państwowym. Jak wskazano podczas prezentacji, Glapiak to specjalistka w dziedzinie komunikacji społecznej i marketingu politycznego, a także specjalistka w dziedzinie samorządu terytorialnego. Utworzyła i prowadzi think tank: Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej, które działa w ramach Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Za kandydaturą Glapiak do KRRiT zagłosowało 15 posłów, przeciwko było 13.

Posłowie KO zgłosili także kandydatury red. naczelnego czasopisma "Dziennikarstwo i Media" Adama Szynola i prof. UAM Jędrzeja Skrzypczaka. Nie uzyskały one poparcia większości Komisji Kultury.

Głosowanie Sejmu nad powołaniem nowych członków KRRiT zaplanowano na czwartek.

